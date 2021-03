Goed nieuws voor luie groene vingers! Wie gruwt van die wekelijkse maaibeurten heeft overschot van gelijk. Gemillimeterde gazons blijken rampzalig voor de biodiversiteit en werken watertekorten in de hand. Bloemenweiden, vaste planten en bomen zijn milieuvriendelijker alternatieven. En ze leveren meer vrije tijd op.

Laat het gras groeien tot 1 mei. Met die opvallende slogan roept het burgerinitiatief ByeByeGrass tuineigenaars, maar ook overheden en bedrijven in Vlaanderen en Nederland op om hun steentje bij te dragen aan een groenere planeet. De campagne die al aan zijn derde jaargang toe is, is een initiatief van tuinarchitect Louis De Jaeger en heeft als doel om zoveel mogelijk gazons om te vormen tot weelderige bloemenweiden aangevuld met struiken en bomen. Ook heel wat bedrijven en overheden ondertekenden de voorbije jaren al het charter en beslisten om minder te maaien en meer vrije baan te geven aan wilde planten.

Groene woestijn

Louis De Jaeger trekt al een poos ten strijde tegen wat hij omschrijft als de groene woestijn van Vlaanderen. "Die gemillimeterde gazons zijn het meest onnatuurlijke wat er is. Maar dankzij de jarenlange propaganda van tuincentra zijn we gaan geloven dat we wekelijks moeten maaien, besproeien, bemesten en verticuteren. In werkelijkheid doet dit veel meer kwaad dan goed. Hoe minder we het gazon kortwieken, hoe minder water we moeten geven en hoe meer bijen en vlinders we zullen zien verschijnen."

Ongeveer 10 % van de oppervlakte in Vlaanderen bestaat vandaag uit tuinen. Als iedereen tot 1 mei zijn gras met rust laat heeft dat een enorme positieve impact op het chronische watertekort waarmee we kampen en op de eigen waterfactuur. Hoe meer biodivers graslanden zijn, hoe beter ze bestand zijn tegen droogte. "Zelfs al laat elke tuineigenaar maar een vierkante meter gazon ongemoeid, dan krijgen we in één klap het grootste natuurgebied van Vlaanderen erbij. Ook alles wat rondkruipt op de bodem zal je dankbaar zijn."

Tips om je tuin te pimpen Heb je gazon dat je amper gebruikt, vervang het dan door een bloemenweide. Nu is het ideale moment om inheemse zaden te zaaien en zo een wilde bloemenpracht te creëren

Pimp je gazon en doorbreek de 'vlakte'. Plaats bijvoorbeeld 4 stokjes waartussen je het gras zijn gang laat gaan en observeer wat er allemaal groeit

Je kan ook de randen van je gazon langer laten worden of maai slechts bepaalde delen van het gazon. Op die manier creëer je een graszone met verschillende niveaus

Laat je gras lang groeien en maai er enkele 'zitcirkels' in

Kies voor machoplanten zoals de elfenbloem of de kalimeris in je tuin. Deze vaste planten zijn ijzersterk, bloeien mooi en vergen amper werk.

www.byebyegrass.eu

Laat het gras groeien tot 1 mei. Met die opvallende slogan roept het burgerinitiatief ByeByeGrass tuineigenaars, maar ook overheden en bedrijven in Vlaanderen en Nederland op om hun steentje bij te dragen aan een groenere planeet. De campagne die al aan zijn derde jaargang toe is, is een initiatief van tuinarchitect Louis De Jaeger en heeft als doel om zoveel mogelijk gazons om te vormen tot weelderige bloemenweiden aangevuld met struiken en bomen. Ook heel wat bedrijven en overheden ondertekenden de voorbije jaren al het charter en beslisten om minder te maaien en meer vrije baan te geven aan wilde planten.Louis De Jaeger trekt al een poos ten strijde tegen wat hij omschrijft als de groene woestijn van Vlaanderen. "Die gemillimeterde gazons zijn het meest onnatuurlijke wat er is. Maar dankzij de jarenlange propaganda van tuincentra zijn we gaan geloven dat we wekelijks moeten maaien, besproeien, bemesten en verticuteren. In werkelijkheid doet dit veel meer kwaad dan goed. Hoe minder we het gazon kortwieken, hoe minder water we moeten geven en hoe meer bijen en vlinders we zullen zien verschijnen."Ongeveer 10 % van de oppervlakte in Vlaanderen bestaat vandaag uit tuinen. Als iedereen tot 1 mei zijn gras met rust laat heeft dat een enorme positieve impact op het chronische watertekort waarmee we kampen en op de eigen waterfactuur. Hoe meer biodivers graslanden zijn, hoe beter ze bestand zijn tegen droogte. "Zelfs al laat elke tuineigenaar maar een vierkante meter gazon ongemoeid, dan krijgen we in één klap het grootste natuurgebied van Vlaanderen erbij. Ook alles wat rondkruipt op de bodem zal je dankbaar zijn."www.byebyegrass.eu