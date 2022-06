Een perfect gemaaid, biljartgroen gazon heeft veel water en onkruidbestrijding nodig. Ga dus voor een natuurlijk gazon, dat nog minder onderhoud vergt ook.

Bij een goed onderhouden tuin, zo werd lang gedacht, hoorde egaal groen, gemillimeterd gazon, zonder één sprietje onkruid. Maar dat groene tapijt strookt niet met de meer ecologische kijk op de tuin vandaag. Zo'n Engelse green heeft immers nood aan veel water, kunstmest, selectieve schimmel- en onkruidbestrijders - intussen verboden voor particulier gebruik, waardoor je met de hand moet wieden - en zeer geregeld een maaibeurt. Het alternatief: een natuurlijk grasveld dat wat wilder oogt, veel minder onderhoud en water vergt, en een rijke flora en fauna aantrekt.

Je grasveld wordt dan een pak bonter, met soorten als paardenbloem, madeliefje en boterbloem. Een natuurlijk gazon is ook hoger en wat minder groen in de zomer. Maar de voornaamste rem om te switchen blijft psychologisch en is vooral een kwestie van gewenning. Een paar jaar doorbijten en je zal dat kleurrijke gras steeds leuker gaan vinden.

Stap voor stap overschakelen naar een natuurlijk gazon doe je zo. Ga voor rustiek gazonzaad - zogenaamd sportgras -, want dat is heel resistent. Maai, als het even kan, sommige delen van je grasveld maar één of twee keer per jaar. Laat het maaisel liggen en drogen voor je het bijeen harkt. Zo krijgen plantenzaadjes de tijd om zich in de aarde te nestelen. Loop je graag op je blote voeten door het gras, verwijder dan manueel de distels met de wortel, maar laat andere soorten gedijen, vooral klaver. Klaver blijft altijd groen, verrijkt je grond met stikstof en bedekt de plekken waar het gras nauwelijks groeit.

Strooi één keer per jaar kalkkorrels uit. Dat kan het hele jaar door, maar liefst net voor een stevige regenbui. Maai de stukken die je wilt maaien nogal hoog - minimum 5 cm. En laat, zeker in de zomer, veel tijd tussen elke maaibeurt. Als je deze basisregels volgt, zal je je gazon beetje bij beetje zien veranderen in een prachtige bloemenweide.

Lees ook: Hoe onderhoud je een natuurlijk gazon, seizoen na seizoen?

Dank aan Jean-Luc Wanzoul, prof. aan de Technische Tuinbouwschool van Gembloux.

Bij een goed onderhouden tuin, zo werd lang gedacht, hoorde egaal groen, gemillimeterd gazon, zonder één sprietje onkruid. Maar dat groene tapijt strookt niet met de meer ecologische kijk op de tuin vandaag. Zo'n Engelse green heeft immers nood aan veel water, kunstmest, selectieve schimmel- en onkruidbestrijders - intussen verboden voor particulier gebruik, waardoor je met de hand moet wieden - en zeer geregeld een maaibeurt. Het alternatief: een natuurlijk grasveld dat wat wilder oogt, veel minder onderhoud en water vergt, en een rijke flora en fauna aantrekt. Je grasveld wordt dan een pak bonter, met soorten als paardenbloem, madeliefje en boterbloem. Een natuurlijk gazon is ook hoger en wat minder groen in de zomer. Maar de voornaamste rem om te switchen blijft psychologisch en is vooral een kwestie van gewenning. Een paar jaar doorbijten en je zal dat kleurrijke gras steeds leuker gaan vinden. Stap voor stap overschakelen naar een natuurlijk gazon doe je zo. Ga voor rustiek gazonzaad - zogenaamd sportgras -, want dat is heel resistent. Maai, als het even kan, sommige delen van je grasveld maar één of twee keer per jaar. Laat het maaisel liggen en drogen voor je het bijeen harkt. Zo krijgen plantenzaadjes de tijd om zich in de aarde te nestelen. Loop je graag op je blote voeten door het gras, verwijder dan manueel de distels met de wortel, maar laat andere soorten gedijen, vooral klaver. Klaver blijft altijd groen, verrijkt je grond met stikstof en bedekt de plekken waar het gras nauwelijks groeit. Strooi één keer per jaar kalkkorrels uit. Dat kan het hele jaar door, maar liefst net voor een stevige regenbui. Maai de stukken die je wilt maaien nogal hoog - minimum 5 cm. En laat, zeker in de zomer, veel tijd tussen elke maaibeurt. Als je deze basisregels volgt, zal je je gazon beetje bij beetje zien veranderen in een prachtige bloemenweide. Lees ook: Hoe onderhoud je een natuurlijk gazon, seizoen na seizoen?Dank aan Jean-Luc Wanzoul, prof. aan de Technische Tuinbouwschool van Gembloux.