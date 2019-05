Brussel maakt zich op voor het Kunstenfestivaldesarts 2019, dat vandaag van start gaat en nog tot 1 juni de hoofdstad inneemt. Binnen- en buitenlandse artiesten staan tijdens deze 24ste editie stil bij de complexe realiteit van de stad.

Tijdens het Kunstenfestivaldesarts 2019 kan het publiek opnieuw op een uitgebreid programma rekenen van 39 artistieke projecten, 19 wereldpremières, 185 voorstellingen, 3 tentoonstellingen, 46 artiesten uit 24 verschillende landen en dat op 29 festivalplaatsen in Brussel.

De openingsvoorstelling "Conversation Without Words" van theatermaakster Lotte van den Berg stelt het thema van het festival in vraag. Vijftien toeschouwers worden uitgenodigd om deel te nemen aan een woordeloos en onverwacht gesprek waarbij ze in een complexe realiteit de ander op een onbekend terrein ontmoeten. De taal wordt daarbij omgevormd tot een sociaal instrument.

Dat is ook enigszins de rode draad doorheen het Kunstenfestivaldesarts: nieuwe gesprekken initiëren, in een taal die misschien nog niet bestaat. De Free School, een open school waar artistieke praktijken, kennis en reflecties gedeeld kunnen worden, doet daarom dit jaar zijn intrede. Er wordt nagedacht over de vaardigheden die aangeleerd moeten worden wanneer er vandaag een nieuwe school zou worden opgericht.

Het verhuisde en hernieuwde Recyclart biedt onderdak aan het festivalcentrum en bespreekbureau. Recyclart wordt een culturele en culinaire ontmoetingsplek, met feesten op vrijdag en zaterdag.