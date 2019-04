Elk jaar met Pinksteren vindt in Fort Kufstein het Ridderfestival plaats. Honderden spelers uit heel Europa brengen de absoluut legendarische vesting Kufstein naar de kleurrijke Middeleeuwen.

Het hart van het Kufsteinerland is de stad Kufstein met zijn keizerlijke burcht. De Tiroolse bergen als een natuurlijke achtergrond. De geur van gegrild vlees en vers brood in de lucht. Drie ridders zitten rond het kampvuur, hun zwaarden ernaast. Een nobele juffer komt voorbij. Het geschreeuw van handelaars is al van ver te horen, ze leuren met hun spullen. Middeleeuws leven. Het historische fort van Kufstein. De geschiedenis komt hier traditioneel tot leven met Pinksteren, het Middeleeuwse leven herleeft binnende oude muren. Dit is het Kufstein Knights 'Festival, hoogtepunt op de jaarkalender van Fort Kufstein.

Vier dagen lang behoort het fort Kufstein toe aan de dappere ridders, ondeugende huurlingen, knappe jonkvrouwen en vrolijke musici. Het leven rond het kampvuur herneemt met zwaardgevechten, vuurshows, trotse minstrelen en muziekgroepen die bezoekers meenemen naar een tijd lang geleden.

Gegrilde maïskolven, drakenbloed,... het zijn slechts enkele van de culinaire traktaties om jou wachten in de gezellige biertuin of in de levendige festivalarena. Handelaren venten hun waren. Van houten zwaarden voor kinderen tot middeleeuwse outfits. Meer dan 500 mensen vullen het festivalterrein met het middeleeuwse leven en bieden inzicht in het verleden van het fort van Kufstein.

De Middeleeuwse folklore baant zich een weg door het stadscentrum van Kufstein in een lange optocht. Het middeleeuwse spektakel wordt gecombineerd met de moderne en stedelijke flair van de vestingstad.