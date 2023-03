De Koninklijke Serres van Laken worden van 14 april tot en met 7 mei naar jaarlijkse gewoonte opengesteld voor het publiek. Tickets zijn vanaf maandag te koop. Dat heeft het Koninklijk Paleis aangekondigd in een persbericht.

De tuiniers van de Koninklijke Serres proberen momenteel de ideale omstandigheden te creëren om de collectie zeldzame planten op het juiste moment te laten bloeien, luidt het. Ook een wandeling door de tuin van het Koninklijk Domein behoort tot de mogelijkheden.

Architect Alphonse Balat, leermeester van Victor Horta, ontwierp vanaf 1873 een serrecomplex dat aansloot bij het in klassieke stijl gebouwde Kasteel in Laken. De serres kregen het silhouet van een glazen stad, ingeplant in een heuvelig parklandschap.

Wandeling langs en in de Koninklijke Serres van Laken

Een bezoek aan de serres is zowel een binnen- als buitenbeleving. Bezoekers kunnen kiezen voor een lang (2,5 uur) of een kort (1,5 uur) parcours. Er zijn wegens groot succes opnieuw nocturnes op vrijdag-, zaterdag- en zondagavonden en op maandag 1 mei. Op donderdag 27 april is er een aangepast parcours en begeleiding voor mensen met een beperkte mobiliteit.

Het serrecomplex omvat volgende delen:

Het Palmenplateau met de Debarcadère, de Palmenserre, de Azaleaserre, de Geraniumgalerij, de Dianaserre en de Spiegelserre.

De Perronserre of Embarcadère, in het verleden de onthaalruimte voor de gasten.

De vierkante Congoserre met subtropische planten.

De koepelvormige Wintertuin met onder andere palmbomen en boomvarens.

De Oranjerie, waarin de oranje- en laurierbomen en camelia's overwinteren die nu op de esplanade voor de Oranjerie staan opgesteld.

Meer info Tickets kosten 5 euro en zijn vanaf maandag te koop, enkel via koninklijke-serres-royales.be. Kinderen onder 12 jaar mogen gratis binnen, maar ook voor hen moet op voorhand gereserveerd worden.

