De koninklijke serres van Laken gaan van 13 mei tot en met 6 juni open voor het publiek. Dat is een maand later dan gewoonlijk. Reserveren is verplicht en de kleinere serres blijven dicht. Voor het eerst is er nu een uitgebreid buitenparcours.

Het bezoek start met een wandeling van om en bij de twee kilometer door de tuinen van het Koninklijk Domein. Daarna kunnen de bezoekers de grote serres binnengaan: de Embarcadère, de Congoserre, de Wintertuin en de Orangerie. De kleine serres - met de vele bloemen - kunnen niet bezocht worden omdat het daar voor de bezoekers niet mogelijk is om afstand te houden.

Belangrijk is dat online reserveren verplicht is. Op www.koninklijke-serres-royales.be kunnen bezoekers een tijdslot boeken. Aan de paleispoort zijn geen tickets te koop en is reserveren onmogelijk.

Restwarmte van verbrandingsoven

Tijdens het persbezoek vrijdagvoormiddag legt paleiswoordvoerster Lore Vandoorne uit dat de serres voortaan verwarmd worden via een nieuw warmtenetwerk. "Vanaf de verbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek zijn er 4,5 kilometer leidingen aangelegd tot aan het Koninklijke Domein van Laken. Via die leidingen komt een deel van de restwarmte van de verbrandingsoven tot bij de stookketels van het domein. Het netwerk staat in voor zo'n 90% van de energienood van de serres en zo gaat het fossiele energieverbruik op het domein drastisch naar beneden."

Educatieve wandelingen voor vijfde leerjaar

De wandeling die de bezoekers nu voor het eerst door het Koninklijk Domein kunnen ondernemen, brengt hen door het aangelegde deel van het park. Maar ook het wildere gedeelte van de tuin wordt deels toegankelijk, niet voor de gewone bezoekers tijdens de jaarlijkse opening nu, wel voor Brusselse scholieren van het vijfde leerjaar. Voor hen organiseert het Paleis vanaf midden mei geleide educatieve wandelingen rond biodiversiteit. De bedoeling is jaarlijks zo'n duizend leerlingen te ontvangen.

