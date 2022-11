Een boottocht op zee om de zeehonden te spotten die er op zandbanken leven en daarna genieten van een aperitief of een glaasje bubbels: het is weer eens een andere manier om de Noordzee te verkennen.

Na een lange afwezigheid hebben de zeehonden de weg naar onze kustwateren teruggevonden dankzij allerlei beschermingsmaatregelen en de betere zeewaterkwaliteit. Alleen moet je weten waar en hoe ze te vinden. Knokke Boat biedt een aantal originele excursies aan om ze te spotten. Een zodiac rubberboot brengt je naar de vele zandbanken die verspreid liggen in het gebied waar de Westerschelde uitmondt in de Noordzee. Het hele jaar door leven hier honderden grijze en gewone zeehonden. Tussen twee visvangsten door brengen ze een groot deel van de dag in groep op een of andere zandbank door. Vaak is er eentje zo nieuwsgierig dat hij tot aan de rubberboot zwemt en zijn kop boven water steekt. De bestuurder-gids kent het gebied als zijn broekzak en neemt je na het zeehonden spotten mee naar de haven van Breskens, waar een aperitief wacht. De ideale gelegenheid om vragen te stellen over het leven van de dieren.

© knokkeboat.be

Op de terugweg zoeft de boot over de golven de volle Noordzee op, slalommend tussen de reusachtige containerschepen die naar of van de Antwerpse haven komen. Na de excursie ben je gezandstraald door de wind en de pittige zeelucht, maar ook heel blij dat je deze grote zeezoogdieren in volle vrijheid in hun natuurlijke habitat hebt kunnen observeren.

Zeehonden spotten. Vertrek uit Zeebrugge en Cadzand, knokkeboat.be

