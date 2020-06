Heerlijk nieuws uit ZOO Antwerpen: vanmorgen om 7u30 is er een gorilla geboren in de Mensapenvallei. Moeder Mambele stelt het goed en zilverrug Matadi is de onbetwiste vader.

Kleine zus Thandie kijkt nieuwsgierig rond, want voor haar betekent deze halfbroer of -zus een nieuwe speelkameraad.

Of het een jongen of een meisje is, dat kunnen de verzorgers nog niet zeggen. "Mambele houdt haar jong de eerste dagen dicht tegen zich aan. We laten moeder en jong de eerste dagen rustig aan elkaar wennen", legt verzorger Melanie uit. "Kleuter Thandie reageerde meganieuwsgierig en wilde bij de baby al eens aan de neus prutsen."

Elkaars gedrag imiteren

Het is de tweede keer dat er een westelijke laaglandgorilla geboren wordt in de Mensapenvallei. Op 26 november 2018 schonk gorilla Mayani het leven aan Thandie. Zij is ondertussen al anderhalf.

"In de Duitse dierentuin van Hannover liepen Mambele's zwangerschappen in het verleden niet goed af. Hier in ZOO Antwerpen kreeg ze het inspirerende voorbeeld van Mayani, die heel zorgzaam en succesvol gorilla Thandie grootbrengt. Aangezien mensapen elkaars gedrag imiteren, hebben we dan ook goede hoop voor Mambele en haar pasgeboren jong", vertelt verzorger Melanie.

ZOO Antwerpen telt nu vijf westelijke laaglandgorilla's: Matadi, Mayani, Mambele, Thandie en de boreling. In hun gorillagroep is ook nog één oostelijke laaglandgorilla aanwezig: Amahoro. Alle dieren waren aanwezig in de Mensapenvallei tijdens de geboorte, want ZOO Antwerpen wil het natuurlijk gedrag van de dieren zoveel mogelijk stimuleren.

De westelijke laaglandgorilla is een sterk bedreigde diersoort. In 25 jaar tijd is hun populatie in de natuur met zestig procent gedaald door stroperij, jacht en ziektes. Nu leven er minder dan 316.000 dieren van deze mensapensoort. Het cijfer blijft elk jaar weer dalen.

