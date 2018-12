Kleine Prins verlicht Knokke-Heist

De kustgemeente wordt deze kerst niet enkel verlicht worden door kerstlichtjes, er schitteren ook planeten in de straten van Knokke-Heist. Curator Jean Pierre Deschepper liet zich inspireren door het bijwijlen absurd verhaal van Antoine Saint-Exupéry waarin de schrijver in de Sahara een jonge buitenaardse prins tegen het lijf loopt. Uit die ontmoeting vloeien filosofische gesprekken en bijzondere personages voort. Deschepper verzamelde bestaande rondreizende lichtinstallaties over het thema en bestelde nieuwe creaties bij Belgische en internationale lichtkunstenaars. Het resultaat is een parcours van 3 km met 8 installaties die je telkens een deel van het verhaal vertellen.

Schrijver-piloot

De reis langs sterren en planeten begint bij de toeristische dienst van Knokke-Heist. In samenwerking met de Fondation Le Petit Prince werd een tentoonstelling samengesteld over het leven van de schrijver en piloot Saint-Exupéry. Daarna gaat het langs 8 lichtinstallaties die je soms met geluid of aanrakingen in werking moet stellen. "Het verhaal is de leidraad om het nachtelijk landschap te transformeren. De sleutelwoorden zijn verwondering, verrassing, emotie, poëzie en magie. Voor de toeschouwer betekent dit verenigd worden, delen, participeren en dromen. En dat, samen met de hele familie", zegt curator Jean Pierre Deschepper.

Festival app

Via de website van het lichtfestival kan je een app downloaden waarop je praktische informatie vindt. Een interactieve kaart geeft de locatie van de verschillende lichtkunstwerken aan.