Welke brandstof u ook gebruikt, om uw woning te verwarmen blijven de kostenbesparende tips steeds dezelfde. Daarbij geldt dat gezond verstand vaak meer oplevert dan hoge investeringskosten.

Verwarm uw woning op de juiste temperatuur: 1°C betekent 7% besparing

Een te hoge temperatuur in huis komt uw comfort en uw gezondheid beslist niet ten goede. Kies een temperatuur die aangepast is aan de bestemming van de kamer en bedenk dat een temperatuur tussen 20°C en 21°C het best is voor uw gezondheid. Doorgaans luiden de aanbevelingen zo:

23°C in de badkamer (enkel wanneer ze in gebruik is).

20°C in de woonkamer, de eetkamer, de werkruimte en de kinderkamers (als daar huiswerk gemaakt wordt).

18°C in de keuken.

16°C in de slaapkamers.

Verlaag de temperatuur tijdens de nacht en bij afwezigheid

Draai de kamerthermostaat ± 1 uur voor het slapengaan naar 14°C/16°C. Doe dit ook als de woning overdag niet bewoond wordt. Een kamerthermostaat met ingebouwde programmeerbare regelklok kan hier automatisch voor zorgen. In beide gevallen bespaart u 5 tot 8% brandstof.

Schakel de verwarming uit in niet-gebruikte ruimtes

Het is volkomen overbodig om logeerkamers of kamers van afwezige kinderen te verwarmen (opgelet: in de winter moet u er wel voor zorgen dat deze lokalen vorstvrij blijven!).

Verlaag de temperatuur van uw boiler

Verreweg het grootste warm water volume wordt gebruikt voor de hygiëne (baden, douches), met andere woorden op hoogstens 40°C. De productietemperatuur kan dus verlaagd worden, maar om bacteriologische redenen kunt u het warm water best opslaan bij een temperatuur van 65°C.

Vraag aan uw verwarmingsspecialist om de ketelthermostaat (temperatuurregelaar van het warm water in uw verwarmingsinstallatie) af te stellen

Bijna kokend water gebruiken heeft meestal geen zin: het enige waarop u moet letten is dat de temperatuur van het warm water in uw verwarmingsinstallatie niet onder het door de fabrikant aanbevolen minimumniveau zakt. Het aanpassen van de temperatuur van het water aan de buitentemperatuur geschiedt door middel van een stookketelthermostaat, maar kan ook automatisch gebeuren via aangepaste regelapparatuur. Een dergelijke apparatuur noemt men een weersafhankelijke regeling. Hierbij past de kamertemperatuur zich automatisch aan de buitentemperatuur aan. Het is ook mogelijk om twee regelingen te combineren, bijvoorbeeld een weersafhankelijke regeling als basisregeling en thermostatische radiatorkranen als fijnregeling.

Kies het juiste ketelvermogen

Bij de keuze van een ketel wordt nogal eens de fout gemaakt de ketel te overdimensioneren. Dit kan leiden tot een te korte werkingsperiode, waardoor het rendement verzwakt, de schoorsteen niet de gewenste temperatuur bereikt en er condensvorming ontstaat.

Bron: Informazout

