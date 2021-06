Ook kinderen moeten, ongeacht hun leeftijd, in het bezit zijn van een reisdocument om naar het buitenland te gaan. Naargelang de vereiste van het land van bestemming is dat voor jonge kinderen ofwel de Kids-ID (voor de meeste Europese bestemmingen), ofwel het internationaal paspoort.

"Elk reisbureau kreeg ongetwijfeld al te maken met situaties waarbij vakantiegangers op het laatste moment hun reis moesten afzeggen wegens een ongeldig of ontbrekend reisdocument", zegt Piet Demeyere van TUI Belgium. "Ook kinderen moeten over een geldig reisdocument beschikken en dat wordt wel eens vergeten."

Kids-ID vernieuwd

De Kids-ID, het identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar, steekt dit jaar trouwens in een nieuw jasje. Zo heeft de nieuwe kaart een andere kleur en is ze, net als de elektronische identiteitskaart (eID), gemaakt van polycarbonaat. De aangebrachte vernieuwingen komen tegemoet aan de vraag van de Europese Unie om de reisdocumenten eenvormig te maken. Het vernieuwde design waarin een contactloze RFID-chip is geïntegreerd, maakt van de Kids-ID een veilig en universeel reisdocument dat moeilijker te vervalsen is en waarop alle vermeldingen in overeenstemming zijn met de internationale ICAO-vereisten (International Civil Aviation Organization).

Tijdig aanvragen

Om de Kids-ID te verkrijgen, moeten de ouders rekening houden met een leveringstermijn van 3 weken. De kostprijs bedraagt ? 6,60 (exclusief gemeentetaks). Wie dit echter uit het oog is verloren zal een beroep moeten doen op de spoedprocedure van ? 89,90. Voor een zeer dringende spoedprocedure wordt de kostprijs zelfs ? 121,40, telkens exclusief gemeentetaks. Ouders wachten dus best niet te lang om deze kaart aan te vragen. Met de grote vakantie voor de deur kan deze herinnering veel reizigers zowel de stress, als de dure spoedprocedure besparen.

Oude Kids-ID blijft geldig

Geen paniek voor wie nog een vroegere versie van de Kids-ID heeft: deze kan nog steeds worden gebruikt zolang de geldigheidsdatum bij terugkeer uit vakantie niet is overschreden.

