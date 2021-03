Klarafestival strijkt neer in tuin van twee Brusselse woonzorgcentra

Voor de rusthuisbewoners zit een cultureel uitstapje er al een hele tijd niet meer in, zelfs niet na hun vaccinatie. Om dat gemis op te vullen, sloegen de Brusselse welzijnsinstelling Iriscare en het Klarafestival de handen in elkaar. Twee concerten van het festival werden opgenomen in de tuin van Brusselse rusthuizen en zullen tijdens het festival online te zien zijn.

I Solisti © Klarafestival/Frank Emmers

Het Klarafestival vindt dit jaar van 13 tot en met 22 maart volledig online plaats. Deze alternatieve benadering voor de muziekbeleving betekent evenwel niet dat alle creativiteit achterwege gelaten wordt. Om de Brusselse rusthuisbewoners een hart onder de riem te steken, werd hun tuin voor enkele uren omgetoverd in een podium voor meerdere ensembles van jonge muzikanten. "De rusthuizen doorstonden het afgelopen jaar moeilijke momenten. Klarafestival wil de bewoners van de rusthuizen ondersteunen door ook aan hen een boodschap van hoop en troost te bieden", vertelt Bert Colijs van Klarafestival. De concerten zijn te zien op de website van het Klarafestival, maar worden ook uitgezonden in de rusthuizen en woonzorgcentra van Iriscare. Het geeft de bewoners een manier om nog eens vanop de eerste rij van cultuur te proeven. "We hopen dat dit wat troost kan bieden in deze moeilijke periode. Dankzij zijn expertise en kennis van het terrein kon Iriscare garanderen dat deze activiteit plaatshad met respect voor de geldende gezondheidsmaatregelen", aldus Tania Dekens, leidend ambtenaar van Iriscare. Meer info en het volledige programma van het Klarafestival vind je hier.