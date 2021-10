Dranouter is zowat het centrum van de folkmuziek. Sinds kort kan je er ook terecht in De Klankmakerij.

Sinds 1975 treden op Festival Dranouter de beste binnen- en buitenlandse folkbands aan, maar ook toppers als Nick Cave, Patti Smith, The Kooks,... die ook wel eens hun inspiratie halen bij volksliederen. In de jaren 2000 is daar een folkclub met café-restaurant bijgekomen, en sinds kort kan je er terecht in De Klankmakerij. Die naam mag je redelijk letterlijk nemen: terwijl je veel bijleert over folkmuziek, ga je zelf aan de slag met traditionele instrumenten, muziekakkoorden, slagwerk,...

Het concept is opgevat als een ganzenspel dat je in groepjes van maximaal vijf spelers speelt. Aan de hand van vragen zet je stapjes vooruit op het spelbord. Onderweg speel je een vijftal minigames waarin je het tegen elkaar opneemt. In een muziekquiz moet je aan de hand van tips, voorwerpen en een geluidsfragment het juiste antwoord weten te vinden. In een ander spel moet je de juiste toon proberen aan te houden op vreemde instrumenten. Of je moet steeds moeilijkere drumsolo's spelen. Het is in het begin wat zoeken naar hoe het spel in elkaar zit en de quiz is niet gemakkelijk. Maar als je de koppen bij elkaar steekt, vind je behoorlijk wat antwoorden.

De Klankmakerij, Dranouter

De opstelling van de minigames is knap gedaan. Behalve traditionele muziekinstrumenten, worden er ook memorabilia van grote en kleinere sterren tentoongesteld. En denk vooral niet dat folkmuziek enkel muziek van vroeger is. Uiteraard is er aandacht voor de Vlaamse oervaders van de hedendaagse folk - Wannes Van de Velde, Walter De Buck en Willem Vermandere - maar je kan ook uitpakken met je kennis van Tourist LeMc en Angèle. Een ideaal familie-uitje.

De Klankmakerij, Dikkebusstraat 234, Dranouter. deklankmakerij.be

