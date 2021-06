In ZOO Planckendael werd weerom flink aan gezinsuitbreiding gedaan. En laten die jongen nu allemaal een zwart-wit pakje hebben.

Sierlijke strepen op de savanne

De Afrikaanse savanne is heel wat mooie streepjes rijker. Zebramerrie Luisa schonk de dierverzorgers 's ochtends een mooie verrassing. Haar pasgeboren veulentje stond bij hun aankomst al stevig op zijn slanke, hoge pootjes in de stal. Verzorger Jolien bevestigt met trots: "Het is een kleine merrie, een heel fijntje. Ze heeft van die mooie pluizige haren op haar rug. In het begin zijn die haren, haar oren en snoet, en zelfs wat streepjes, mooi melkchocoladebruin. Dichtbij mama verkent ze nu nieuwsgierig de savanne, zelfs in galop."

Dit veulen heeft, net als haar soortgenoten, haar eigen, unieke streepjespatroon op de billen. De tekening is even uniek als onze vingerafdruk. Grévyzebra's hebben de grootste oren, hoogste schouders of schoft en de dunste strepen van alle zebrasoorten. Ze zijn vrij onstuimig van karakter en dat kan verzorger Jolien alleen maar bevestigen: "Het zijn zebra's met pit."

De kudde in ZOO Planckendael telt nu vijf dieren. Moeder Luisa en haar veulen grazen samen met merrie Nele, haar dochter Uzuri van bijna twee jaar en hengst André op de savanne. Mogelijk zorgt merrie Nele in de toekomst nog voor een zesde zebra.

Zet de stekeltjes op

© ZOO Planckendael/Jonas Verhulst

Bij de buren van de zebra's viel er ook een feestelijke geboorte te vieren. Stekelvarkens Stekeltje en Loki verwelkomen twee nieuwe jongen. Samen met Wafa en Winga, geboren in februari, vormen ze nu een gezinnetje van zes Afrikaanse stekelvarkens.

Bevallen van een dier met stekels klinkt misschien pijnlijk, maar dat is het niet. "Bij de geboorte zijn stekelvarkens nog donzig. De jongen hebben wel al haren en die zullen elke dag verharden. Die stekels gebruiken ze immers om zich te kunnen verdedigen tegen vijanden. Binnen vier of zes weken zijn ze net zo scherp als bij hun ouders", legt Jolien uit.

Twee maal een tweeling binnen het jaar is echt wel uitzonderlijk! Al meer dan 25 jaar wonen er Afrikaanse stekelvarkens, maar in de hele periode was er nooit een match qua ouderpaar. Tot nu! Stekeltje en Loki kunnen het prima vinden met elkaar.

IJverige ooievaars

© ZOO Planckendael/Jonas Verhulst

Ook de gevederde vrienden lieten zich niet onbetuigd. Dit jaar kwam een recordaantal ooievaars een nest bouwen in ZOO Planckendael. Het dierenpark telt maar liefst 82 nesten. En deze geliefde gasten hebben niet stilgezeten! Er werden ondertussen al 107 ooievaarsjongen voorzien van een ring rond hun poot zodat ze later kunnen worden geïdentificeerd. Drukke bedoening in die nesten!

Overwinteren doen de ooievaars tussen Spanje en West-Afrika. Sommigen vliegen meer dan 4 000 kilometer met een gemiddelde van 300 kilometer per dag. De ooievaarstrek naar het zuiden heeft niets met hun zoektocht naar warmere oorden te maken, zoals weleens wordt gedacht. Ze vliegen naar het zuiden omdat daar in de winterperiode meer voedsel te vinden is. Een gevaarlijke tocht, want hoogspanningskabels zijn een grote vijand van ooievaars.

