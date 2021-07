Als je pakketreis werd geannuleerd door de coronacrisis, kreeg je wellicht een tegoedbon van je Belgische reisorganisator, de zogenaamde coronavoucher. Ook pakketreizen van bepaalde buitenlandse reisorganisaties die door corona niet doorgingen, werden vaak omgezet naar een tegoedbon. Maar let op, want die zijn niet onderworpen aan dezelfde regels als de Belgische coronavouchers.

Bij het uitbreken van de coronacrisis wijzigde de toenmalige minister van Economie de regels rond de verplichte terugbetaling van geannuleerde pakketreizen. Belgische reisorganisatoren kregen de mogelijkheid om van 20 maart 2020 tot en met 19 juni 2020 een tegoedbon (de zogenaamde coronavoucher) te geven aan reizigers van wie de pakketreis door corona werd geannuleerd.

Voor pakketreizen die je had geboekt bij een buitenlandse reisorganisator die aangesloten is bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) gold een gelijkaardige regeling. Het gaat dan vooral over Nederlandse en Zwitserse reisorganisatoren zoals Corendon of Sunweb die van 16 maart 2020 t.e.m. 31 maart 2021 een reisvoucher met SGR-garantie konden uitreiken.

Verschillende garanties

Hoewel gelijkaardig in vorm, zijn reisvouchers met SGR-garantie onderworpen aan andere regels dan de coronavouchers van Belgische reisorganisatoren. Die belangrijke verschillen hebben een impact op jouw rechten als reiziger. Controleer dus zorgvuldig welke voorwaarden van toepassing zijn op de waardebon die de reisorganisator je aanbiedt, voordat je hem accepteert ter vervanging van de terugbetaling waar je recht op hebt.

Benieuwd of de buitenlandse reisorganisator waar jij een reisvoucher kreeg ook aangesloten is bij SGR? Je kan dat opzoeken op hun website.

Coronavouchers (België)

Coronavouchers werden van 20 maart 2020 t.e.m. 19 juni 2020 uitgegeven door Belgische reisorganisatoren die verzekerd zijn (of waren) tegen financieel onvermogen in België.

door Belgische reisorganisatoren die verzekerd zijn (of waren) tegen financieel onvermogen in België. Zij zijn minimum 1 jaar geldig maar je mag je reis gerust ook later boeken. Eén jaar na uitgifte van je coronavoucher heb je het recht om op gelijk welk moment je geld terug te vragen (ook als de einddatum van je voucher nog niet overschreden is). De reisorganisator moet jou binnen de 6 maanden na jouw aanvraag terugbetalen .

maar je mag je reis gerust ook later boeken. Eén jaar na uitgifte van je coronavoucher heb je het recht om op gelijk welk moment je geld terug te vragen (ook als de einddatum van je voucher nog niet overschreden is). De reisorganisator moet jou . De coronavoucher is beschermd tegen financieel onvermogen. Gaat de reisorganisatie failliet, dan ben je als houder van een coronavoucher dus zeker van een terugbetaling.

Reisvouchers met SGR-garantie

Reisvouchers met SGR-garantie werden uitgegeven van 16 maart 2020 t.e.m. 31 maart 2021 als de reisorganisator de pakketreis annuleerde door COVID-19. De geannuleerde pakketreis moet bovendien in of voor 2020 geboekt zijn geweest en een vertrekdatum hebben vóór 30 april 2021.

als de reisorganisator de pakketreis annuleerde door COVID-19. De geannuleerde pakketreis moet bovendien in of voor 2020 geboekt zijn geweest en een vertrekdatum hebben vóór 30 april 2021. In tegenstelling tot de coronavoucher, is de reisvoucher met SGR-garantie alleen de eerste 12 maanden na de uitgifte beschermd tegen financieel onvermogen van de reisorganisator.

van de reisorganisator. Bovendien zijn ze maximaal 12 maanden geldig . Gebruikt de reiziger de reisvoucher niet om een nieuwe reis te boeken bij dezelfde reisorganisator, dan moet de reisorganisator de reissom terugbetalen uiterlijk op de vervaldatum van de voucher.

. Gebruikt de reiziger de reisvoucher niet om een nieuwe reis te boeken bij dezelfde reisorganisator, dan moet de reisorganisator de reissom terugbetalen uiterlijk op de vervaldatum van de voucher. Heeft de reiziger 12 maanden ná de uitgiftedatum nog geen terugbetaling ontvangen van de reisorganisator? Dan heeft hij 4 maanden de tijd om een claim in te dienen bij de SGR. In totaal is de voucher dus 16 maanden gedekt.

© FOD Economie

Zijn er nog andere reisvouchers?

Frankrijk

Franse reisorganisatoren konden vouchers uitgeven aan reizigers van wie de pakketreis werd geannuleerd door covid tussen 1 maart 2020 en 15 september 2020 .

. Die vouchers hebben een geldigheidsduur van 18 maanden en zijn beschermd tegen een eventueel financieel onvermogen van de reisorganisator.

en zijn van de reisorganisator. Je vindt meer informatie over die reisvouchers op de website van het Franse ministerie van Economie en het Europees Centrum voor de Consument.

Duitsland

Het land heeft de wetgeving niet aangepast. Er was dus geen sprake van een officiële voucherregeling.

Luxemburg

Luxemburg voorzag enkel een tijdelijk verbod om terugbetaling te vragen aan de reisorganisator. In die land was er ook geen sprake van een officiële voucherregeling.

