Op de zeedijk in Oostende is de eerste CoastSnap-paal verschenen, die burgers helpt om vanuit een vaste positie foto's van het strand te nemen. Met die foto's kunnen wetenschappers de evolutie van de kustlijn minutieus opvolgen.

Het strand evolueert voortdurend en volgt daarbij het ritme van de seizoenen. Soms waait het zand nieuwe duintjes op, dan weer veroorzaakt een winterstorm de intussen beruchte "strandkliffen".

Wetenschappers bestuderen die evolutie en verzamelen data waarmee ze wiskundige modellen aansturen. Die data en modellen zijn van goudwaarde bij het monitoren van de huidige stranden en bij het plannen van bijkomende kustbescherming.

Burgerwetenschap

Vanaf deze week kunnen ook burgers actief meewerken aan dat onderzoek. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) deed daarvoor inspiratie op bij het Australische CoastSnap-initiatief. Iedereen kan zijn of haar smartphone in de houder bovenop de CoastSnap-paal plaatsen en een foto maken. Als dat beeld gedeeld wordt via sociale media, kunnen onderzoekers ermee aan de slag.

De eerste CoastSnap-paal is geïnstalleerd op de zeedijk langs de Oostendse Oosteroever, ter hoogte van de Spinoladijk. Een infopaneel legt stap voor stap uit hoe je kunt meewerken aan dit burgerwetenschapsinitiatief. Binnenkort volgt een tweede meetstation te Koksijde, dat kadert in een onderzoekproject aan de Vrije Universiteit Brussel. Afhankelijk van de vraag en interesse kunnen later nog extra stations geplaatst worden aan onze kust. Het VLIZ staat in voor het beheer van de ruwe en verwerkte data van alle stations.

