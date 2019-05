De Kasteelfeesten op het kasteel d'Ursel brengen telkens een episode uit de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners opnieuw tot leven. Dit jaar beleven de bezoekers het doopfeest van de eerstgeborene van hertog Joseph d'Ursel met Antonine de Mun, waarvoor kosten noch moeite worden gespaard.

De Kasteelfeesten brengen telkens een episode uit de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners opnieuw tot leven. In 2012 herbeleefden we het huwelijk van graaf Wolfgang-Guillaume met zijn prinses Flore d'Arenberg (anno 1772). In 2014 ontving hun zoon Charles-Joseph d'Ursel de Franse keizer Napoleon (anno 1810). In 1830 was diezelfde hertog een medestander van de Nederlandse koning Willem I. Hij verzette zich tegen de Belgische Revolutie en trok zich met zijn familie terug in Hingene. Tijdens de vorige editie van de Kasteelfeesten ontving hij de Nederlandse prinsen Willem en Frederik met een groot feest, tot een inval van de Belgische patriotten alles in rep en roer zette.

Nu keren we terug naar het einde van de 19de eeuw. Op 16 maart 1872 trouwt hertog Joseph d'Ursel met Antonine de Mun. Minder dan tien maanden later wordt hun zoon Robert geboren. Voor het doopfeest van hun eerstgeborene sparen de hertog en de hertogin kosten noch moeite. Net zoals hun voorouders ontvangen ze hun gasten met muziek, dans en demonstraties. Ook de Hingenaars vieren mee met een nostalgische kermis anno 1873.

Feestelijk intrede

Om klokslag twee uur doet de familie haar intrede. Nadien blijven hun vier koetsen de hele dag rond de kasteelvijver rijden. Bezoekers kunnen een ritje maken in de reislandauer of de janplezier, of toch maar de witte victoria?

Om halfdrie schrijden de pastoor, de onderpastoors, de koster, de misdienaars en de familie van de dopeling in processie van het kasteel naar de tent. Ze worden er opgewacht door de paters van de Sint-Bernardusabdij en enkele zusters van Gijzegem die in 1869 de Hingense meisjesschool hebben gesticht. Onder het goedkeurende oog van meter en peter wordt het jonge graafje opgenomen in de katholieke Kerk.

Pauselijke zoeaven

Tussen 1860 en 1870 wordt het territorium van de Kerkelijke Staat bedreigd door interne instabiliteit en het risorgimento, de beweging die Italië wil verenigen. Vanuit de hele katholieke wereld trekken jonge vrijwilligers naar Rome om er te vechten voor de paus. Charles d'Ursel, een neef van de hertog, wordt officier bij deze pauselijke zoeaven. Na de eervolle nederlaag keren ze in 1870 terug naar huis.

© Kasteelfeesten Hingene

Op uitnodiging van Charles d'Ursel blazen tientallen oude kameraden verzamelen in Hingene. Met de tamboers op kop marcheren ze door het park en lossen ze saluutschoten ter ere van de dopeling.

En dan wordt er gedanst

Na het doopsel gaan de stoelen aan de kant. Met wapperende vlaggen en vrolijke dansen vieren de Hingense dorpelingen (alias dansgroep Reuzegom) de doop van 'hun' graafje.

© Kasteelfeesten Hingene

Wanneer ze even uitblazen, nemen twee Franse dansmeesters het over. Ze geven demonstraties en leiden de adellijke gasten door de passen en figuren van walsen, quadrilles, polka's en mazurka's. Waag je zelf ook een danspasje?

Allez, allez roulez!

De blikvanger van de dorpskermis is natuurlijk de paardencarrousel. Helemaal beschilderd en ruim voorzien van paarden en sleeën verleidt hij jong en oud tot een memorabel ritje.

Durvers nemen plaats in de authentieke zweefmolen. In enkele rondjes brengt hij je in nog hogere sferen!

De hele dag feest

De hele dag is het feest op het kasteel: verhalenvertellers, een rondreizend circus, een indrukwekkende bas die klassieke aria's zingt in de spiegeltent,... In de kasteelboerderij is het een gezellige beestenboel. Wie wil kan zelfs een ritje met de ezel maken. Of wat dacht je van een vliegend tapijt, voortgetrokken door twee stevige boerenpaarden?

De innerlijke mens

Poffertjes, Luikse en Brusselse wafels, ijsjes, hotdogs, hamburgers, frietjes, de lekkerste koffies en 'nen druppel': de Hingenaars doen hun bijnaam 'de fretters' alle eer aan.