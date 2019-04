Voor het derde jaar op rij wordt het kasteel in Hingene omgetoverd tot een bloemenparadijs. De kinderlijke fantasie staat deze keer centraal.

Tijdens het evenement Fleurs des Dames, dat zijn naam ontleent aan zijn eerste locatie, de school De Dames in hartje Antwerpen, tonen een dertigtal bloemenkunstenaars hun mooiste creaties. Vier dagen lang wordt het kasteel ingenomen door imposante bloemeninstallaties en intieme tafereeltjes.

Delicate bloemen en speeltuigen, het lijken dingen die uit mekaars buurt moeten blijven. Toch worden ze hier gecombineerd in het thema Flowers and Toys (Bloemen en Speelgoed). De floristen mogen zich dus even weer een kind voelen en hun fantasie de vrije loop laten. Het Speelgoedmuseum in Mechelen leent een tiental grote collectiestukken en nog wat kleinere objecten uit, waarmee de bloemschikkers aan de slag zullen gaan.

Het bebloemde kasteel zal er dus uitzien als een heus speelparadijs, weliswaar enkel om te kijken, want aankomen, dat mag niet.