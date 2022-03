Steeds meer mensen kiezen ervoor om minder koolhydraten te eten. Dat koolhydraatbronnen schrappen niet saai hoeft te zijn, bewijst BelOrta. De lokale telersorganisatie serveert je zes kanjers van koolhydraatvervangers. Daarin spelen groenten van bij ons de smakelijke hoofdrol.

Want wie koolhydraten beperkt, moet dat natuurlijk goed doen: met veel variatie, voldoende vezels, vitamines, mineralen en, vooral, lekker lokaal. Van aperitiefhapje en bijgerecht tot avondmaaltijd... inspiratie genoeg.

Met miso gelakte krokante aubergineplakken

voor 2 personen ? klaar in 15 minuten

Wat heb je nodig?

1 aubergine, eiwit van 2 eieren, 2 eetlepels misopasta, 2 eetlepels sesamolie, 40 g bloem, 80 g panko, 3 eetlepels sesamzaadjes, 1 dl arachideolie, 2 lente-uien, fijngehakt

Hoe maak je het?

Spoel de aubergine, dep droog en snijd in plakken van ongeveer oe cm dik. Doe de misopasta in een kommetje en meng met de sesamolie. Doe de bloem in een diep bord, de eiwitten in een tweede diep bord en de panko in een derde. Meng de sesamzaadjes door de panko. Bestrijk de aubergineplakken aan beide kanten met het misomengsel. Wentel door de bloem, vervolgens door het eiwit en de panko met de sesamzaadjes.

Verhit de arachideolie in een pan. Bak de aubergineplakken ongeveer 1 minuut aan elke kant tot ze goudbruin zijn. Schep voorzichtig uit de pan en laat kort uitlekken op keukenpapier. Leg op een serveerschaal en besprenkel met de lente-ui.

Gevulde ravioli van courgette met tomatensaus

voor 4 personen ? klaar in 90 minuten

Wat heb je nodig?

400 g Cherrystar-tomaatjes, 5 teentjes knoflook, 1 eetlepel gedroogde rozemarijn, 4 courgettes, 250 g ricotta, 70 g vers gemalen parmezaan + extra om af te werken, 1 ei, 20-tal blaadjes verse basilicum, fijngehakt, 80 g mozzarella, 1 eetlepel geroosterde pijnboompitten, olijfolie, peper en zout

Hoe maak je het?

Maak eerst de tomatensaus. Halveer de Cherrystar-tomaten, pel 4 teentjes look en hak fijn. Doe een flinke scheut olijfolie in een stoofpot en zet op een matig vuur. Doe er de kerstomaatjes en de knoflook bij, samen met de rozemarijn en flink wat peper en zout. Zet het deksel op de pot, laat de tomaatjes ongeveer 40 minuten pruttelen op een zacht vuur, en roer af en toe. Maak intussen de ravioli. Was de courgettes en snijd met een dunschiller of mandoline in lange dunne repen. Doe dit aan 2 kanten tot je het zachte midden bereikt. Dit heb je niet nodig maar kan je eventueel verwerken in een ander gerecht.

Maak nu de vulling: doe de ricotta samen met de parmezaan, het ei, het basilicum en het laatste teentje geplette knoflook in een mengkom. Meng en breng op smaak met zout en peper. Stel de ravioli samen. Leg 2 courgettelinten in de lengte naast elkaar en zorg dat ze voor de helft overlappen. Leg dan 2 courgettelinten kruiselings op dezelfde manier erbovenop zodat je een X bekomt.

Schep 1 eetlepel van de vulling in het middelpunt en vouw de ravioli kant per kant dicht. Doe zo verder tot je alle courgettelinten en vulling hebt opgebruikt. Leg de courgetteravioli in een ovenschotel met de open kanten naar beneden. Dresseer er de tomatensaus rond. Scheur de mozzarella in stukjes en verdeel over de ravioli. Bak zo'n 25 minuten in de oven. Besprenkel met parmezaan en geroosterde pijnboompitten.

Komkommerrolletjes met zalmsalade

voor 4 personen ? klaar in 15 minuten

Wat heb je nodig?

1 komkommer, 4 sneetjes gerookte zalm, 2 eetlepels plattekaas, sap van een halve limoen, 1 eetlepel mayonaise, 4 takjes verse dille, 2 eetlepels fijngehakte bieslook, cayennepeper, zeezout, sesamzaadjes

Hoe maak je het?

Mix de gerookte zalm samen met de plattekaas, het limoensap en de mayonaise tot een glad mengsel. Hak de dille fijn en meng samen met de bieslook onder de zalmsalade. Breng op smaak met een snuf cayennepeper en wat zeezout. Spoel de komkommer en snijd met een mandoline of dunschiller in lange brede linten. Smeer de zalmsalade op de komkommerlinten en rol op. Steek er een prikker door en besprenkel met sesamzaadjes.

Bloemkoolpuree met rozemarijn

voor 4 personen ? klaar in 30 minuten

Wat heb je nodig?

1 bloemkool, 2 teentjes look, 50 g boter, 1 theelepel nootmuskaat, 1 eetlepel rozemarijn, zout, peper

Hoe maak je het?

Snijd de bloemkool in kleine roosjes. Zet een grote kookpot op het vuur, doe de roosjes in de pot en zet onder water. Kruid met peper. Laat het water koken tot de roosjes zacht zijn. Dat kan je testen door er met een vork in te prikken: als ze zacht zijn, glijden ze makkelijk van je vork.

Giet af en doe de roosjes opnieuw in de grote pot. Voeg boter, nootmuskaat, zout en peper toe en mix met een staafmixer tot puree. Pel en plet de look en voeg samen met de rozemarijn toe aan de puree. Kruid naar wens nog bij met peper en zout.

Gemarineerde aubergine op de barbecue

voor 4 personen ? klaar in 40 minuten

Wat heb je nodig?

1 aubergine, 2 teentjes look, in schijfjes, sap van 1 citroen, 4 eetlepels olijfolie, fijngehakte basilicum of peterselie, zout

Hoe maak je het?

Snijd de aubergine overdwars in plakken van 3-4 mm dik. Rooster de aubergineplakken - zonder ze te oliën - op de barbecue. Zorg er wel voor dat je niet meer dan 2 lagen hebt.

Doe de olijfolie, de knoflook en het citroensap in een ondiepe schaal om een marinade te maken. Voeg wat gehakte basilicum of peterselie toe. Als de plakjes gaar zijn, laat je ze minstens een halfuurtje in de marinade trekken. Breng op smaak met wat zout, net voor het opdienen. Strooi er ook nog wat fijngehakte basilicum of peterselie over.

Cordon bleu met snijbonen en frietjes van zoete aardappel

voor 2 personen ? klaar in 60 minuten

Wat heb je nodig?

400 g snijbonen, 2 kalfslapjes, 2 sneden beenham, 2 sneden halfbelegen kaas, 4 eetlepels bloem, 4 eetlepels broodkruim, 1 eetlepel tijmblaadjes, 4 blaadjes fijngehakte salie, 1 ei, bakboter, 2 zoete aardappelen, olijfolie, (gerookt) paprikapoeder, zeezout, zwarte peper, 1 ui, 1 teentje knoflook

Hoe maak je het?

Verwarm de oven voor op 180°C en bedek een bakplaat met bakpapier. Was de zoete aardappelen, dep droog en snijd (met schil) in frietjes. Verdeel de frietjes over de bakplaat en besprenkel met olijfolie, zwarte peper, paprikapoeder en zout. Meng goed en bak 25 tot 30 min in de oven. Schep geregeld eens om.

Leg de kalfslapjes op een plank en bedek met folie. Klop erop met een vleeshamer of plet met een deegrol tot ze dunner worden. Beleg de kalfslapjes met een sneetje ham en een sneetje kaas. Rol ze op en zet vast met een houten prikker.

Meng de salie en de tijmblaadjes met het broodkruim in een diep bord. Doe de bloem in een ander diep bord en klop het ei los in een derde bord. Rol de cordon bleus eerst door de bloem, dan door het ei en tenslotte door het broodkruim met de kruiden. Kruid bij met peper en zout.

Verwarm de oven op 180°. Neem een anti-kleefpan, doe er een klont boter in en bak de cordon bleus ongeveer 5 minuten tot ze mooi gekleurd zijn. Laat nog zo'n 10 minuten verder garen in de oven.

Spoel de snijbonen en snijd ze in fijne stukjes. Kook ze 5 minuten gaar in zout water. Laat ze daarna schrikken onder koud water.

Snipper de ui en knoflook fijn en stoof glazig in wat boter. Stoof de stukjes snijboon zo'n 2 minuten kort maar krachtig mee. Kruid met peper en wat zout. Serveer de snijbonen met de cordon bleu en de frietjes van zoete aardappel.

Want wie koolhydraten beperkt, moet dat natuurlijk goed doen: met veel variatie, voldoende vezels, vitamines, mineralen en, vooral, lekker lokaal. Van aperitiefhapje en bijgerecht tot avondmaaltijd... inspiratie genoeg.voor 2 personen ? klaar in 15 minutenWat heb je nodig?1 aubergine, eiwit van 2 eieren, 2 eetlepels misopasta, 2 eetlepels sesamolie, 40 g bloem, 80 g panko, 3 eetlepels sesamzaadjes, 1 dl arachideolie, 2 lente-uien, fijngehaktHoe maak je het?Spoel de aubergine, dep droog en snijd in plakken van ongeveer oe cm dik. Doe de misopasta in een kommetje en meng met de sesamolie. Doe de bloem in een diep bord, de eiwitten in een tweede diep bord en de panko in een derde. Meng de sesamzaadjes door de panko. Bestrijk de aubergineplakken aan beide kanten met het misomengsel. Wentel door de bloem, vervolgens door het eiwit en de panko met de sesamzaadjes. Verhit de arachideolie in een pan. Bak de aubergineplakken ongeveer 1 minuut aan elke kant tot ze goudbruin zijn. Schep voorzichtig uit de pan en laat kort uitlekken op keukenpapier. Leg op een serveerschaal en besprenkel met de lente-ui.voor 4 personen ? klaar in 90 minutenWat heb je nodig?400 g Cherrystar-tomaatjes, 5 teentjes knoflook, 1 eetlepel gedroogde rozemarijn, 4 courgettes, 250 g ricotta, 70 g vers gemalen parmezaan + extra om af te werken, 1 ei, 20-tal blaadjes verse basilicum, fijngehakt, 80 g mozzarella, 1 eetlepel geroosterde pijnboompitten, olijfolie, peper en zoutHoe maak je het?Maak eerst de tomatensaus. Halveer de Cherrystar-tomaten, pel 4 teentjes look en hak fijn. Doe een flinke scheut olijfolie in een stoofpot en zet op een matig vuur. Doe er de kerstomaatjes en de knoflook bij, samen met de rozemarijn en flink wat peper en zout. Zet het deksel op de pot, laat de tomaatjes ongeveer 40 minuten pruttelen op een zacht vuur, en roer af en toe. Maak intussen de ravioli. Was de courgettes en snijd met een dunschiller of mandoline in lange dunne repen. Doe dit aan 2 kanten tot je het zachte midden bereikt. Dit heb je niet nodig maar kan je eventueel verwerken in een ander gerecht. Maak nu de vulling: doe de ricotta samen met de parmezaan, het ei, het basilicum en het laatste teentje geplette knoflook in een mengkom. Meng en breng op smaak met zout en peper. Stel de ravioli samen. Leg 2 courgettelinten in de lengte naast elkaar en zorg dat ze voor de helft overlappen. Leg dan 2 courgettelinten kruiselings op dezelfde manier erbovenop zodat je een X bekomt. Schep 1 eetlepel van de vulling in het middelpunt en vouw de ravioli kant per kant dicht. Doe zo verder tot je alle courgettelinten en vulling hebt opgebruikt. Leg de courgetteravioli in een ovenschotel met de open kanten naar beneden. Dresseer er de tomatensaus rond. Scheur de mozzarella in stukjes en verdeel over de ravioli. Bak zo'n 25 minuten in de oven. Besprenkel met parmezaan en geroosterde pijnboompitten.voor 4 personen ? klaar in 15 minutenWat heb je nodig?1 komkommer, 4 sneetjes gerookte zalm, 2 eetlepels plattekaas, sap van een halve limoen, 1 eetlepel mayonaise, 4 takjes verse dille, 2 eetlepels fijngehakte bieslook, cayennepeper, zeezout, sesamzaadjesHoe maak je het?Mix de gerookte zalm samen met de plattekaas, het limoensap en de mayonaise tot een glad mengsel. Hak de dille fijn en meng samen met de bieslook onder de zalmsalade. Breng op smaak met een snuf cayennepeper en wat zeezout. Spoel de komkommer en snijd met een mandoline of dunschiller in lange brede linten. Smeer de zalmsalade op de komkommerlinten en rol op. Steek er een prikker door en besprenkel met sesamzaadjes.voor 4 personen ? klaar in 30 minutenWat heb je nodig?1 bloemkool, 2 teentjes look, 50 g boter, 1 theelepel nootmuskaat, 1 eetlepel rozemarijn, zout, peperHoe maak je het?Snijd de bloemkool in kleine roosjes. Zet een grote kookpot op het vuur, doe de roosjes in de pot en zet onder water. Kruid met peper. Laat het water koken tot de roosjes zacht zijn. Dat kan je testen door er met een vork in te prikken: als ze zacht zijn, glijden ze makkelijk van je vork. Giet af en doe de roosjes opnieuw in de grote pot. Voeg boter, nootmuskaat, zout en peper toe en mix met een staafmixer tot puree. Pel en plet de look en voeg samen met de rozemarijn toe aan de puree. Kruid naar wens nog bij met peper en zout.voor 4 personen ? klaar in 40 minutenWat heb je nodig?1 aubergine, 2 teentjes look, in schijfjes, sap van 1 citroen, 4 eetlepels olijfolie, fijngehakte basilicum of peterselie, zoutHoe maak je het?Snijd de aubergine overdwars in plakken van 3-4 mm dik. Rooster de aubergineplakken - zonder ze te oliën - op de barbecue. Zorg er wel voor dat je niet meer dan 2 lagen hebt. Doe de olijfolie, de knoflook en het citroensap in een ondiepe schaal om een marinade te maken. Voeg wat gehakte basilicum of peterselie toe. Als de plakjes gaar zijn, laat je ze minstens een halfuurtje in de marinade trekken. Breng op smaak met wat zout, net voor het opdienen. Strooi er ook nog wat fijngehakte basilicum of peterselie over.voor 2 personen ? klaar in 60 minutenWat heb je nodig?400 g snijbonen, 2 kalfslapjes, 2 sneden beenham, 2 sneden halfbelegen kaas, 4 eetlepels bloem, 4 eetlepels broodkruim, 1 eetlepel tijmblaadjes, 4 blaadjes fijngehakte salie, 1 ei, bakboter, 2 zoete aardappelen, olijfolie, (gerookt) paprikapoeder, zeezout, zwarte peper, 1 ui, 1 teentje knoflookHoe maak je het?Verwarm de oven voor op 180°C en bedek een bakplaat met bakpapier. Was de zoete aardappelen, dep droog en snijd (met schil) in frietjes. Verdeel de frietjes over de bakplaat en besprenkel met olijfolie, zwarte peper, paprikapoeder en zout. Meng goed en bak 25 tot 30 min in de oven. Schep geregeld eens om. Leg de kalfslapjes op een plank en bedek met folie. Klop erop met een vleeshamer of plet met een deegrol tot ze dunner worden. Beleg de kalfslapjes met een sneetje ham en een sneetje kaas. Rol ze op en zet vast met een houten prikker. Meng de salie en de tijmblaadjes met het broodkruim in een diep bord. Doe de bloem in een ander diep bord en klop het ei los in een derde bord. Rol de cordon bleus eerst door de bloem, dan door het ei en tenslotte door het broodkruim met de kruiden. Kruid bij met peper en zout. Verwarm de oven op 180°. Neem een anti-kleefpan, doe er een klont boter in en bak de cordon bleus ongeveer 5 minuten tot ze mooi gekleurd zijn. Laat nog zo'n 10 minuten verder garen in de oven. Spoel de snijbonen en snijd ze in fijne stukjes. Kook ze 5 minuten gaar in zout water. Laat ze daarna schrikken onder koud water. Snipper de ui en knoflook fijn en stoof glazig in wat boter. Stoof de stukjes snijboon zo'n 2 minuten kort maar krachtig mee. Kruid met peper en wat zout. Serveer de snijbonen met de cordon bleu en de frietjes van zoete aardappel.