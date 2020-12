We zullen deze Kerst waarschijnlijk thuis vieren, in beperkte familiekring. Maar dat betekent niet dat tradities daarbij niet in ere kunnen worden gehouden, zoals kalkoen op het feestmenu. Lidl zet vol in op traditie en brengt kalkoen 3 maal anders.

Gevulde kalkoen met kastanje, wintergroenten en gekookte appels met veenbessen

€ 7,29/persoon* - Voor 4 personen - 180 minuten

Dit heb je nodig

1 kalkoen - 1 ui - 1/2 stengel bleekselder - 1 wortel - 250 ml witte wijn - 250 ml kippenbouillon - 300 g boter - 1 takje verse tijm

Voor de vulling

100 g gedroogde ham, fijngehakt - 220 g varkensgehakt - 220 g kippengehakt - 1 ei - 90 ml room - 175 g kastanjes in bokaal - mespunt cayennepeper - gekookte appels -veenbessensaus

Zo maak je het klaar

1. Meng alle ingrediënten voor de vulling in een kom. Verwarm de oven voor op 170°C.

2. Vul de kalkoen met de vulling en naai dicht. Gebruik eventueel een prikker om vast te zetten.

3. Kruis de poten en bind ze bij elkaar.

4. Schil en snijd de groenten (ui, bleekselder, wortel) grof en schik ze in de braadslee. Giet er de wijn en bouillon bij. Verdeel de boter. Leg de helft in de braadslee tussen de groenten en wrijf met de andere helft de kalkoen in. Leg de kalkoen op de groenten en braad 2,5 tot 3 uur. Bestrijk hem enkele malen met het braadvocht tijdens het garen in de oven.

5. Verdeel net voor het uit de oven halen nog kort 1 takje tijm over de kalkoen en laat deze nog 10 minuten smaak afgeven.

6. Haal de kalkoen uit de oven. Dek af met aluminiumfolie en laat een 30-tal minuten rusten voor het versnijden.

7. Pureer de vrijgekomen jus en de groenten in een blender. Kook eventueel in of bind tot een saus voor het serveren.

Kalkoenbout uit de oven met walnoot-granaatappelcouscous

€ 3,47/persoon* - Voor 4 personen - 60 minuten

Dit heb je nodig

4 kalkoenbouten - grof zeezout - zwarte peper - 80 g boter - 1 citroen - 1 bol knoflook - takjes tijm

Voor de couscous

4-5 el extra vergine olijfolie - 1 ui, gesnipperd - 2 stengels bleekselderij, fijngesneden - 1 venkelknol, fijngesneden - 2 teentjes knoflook, fijngesneden - zeste en sap van 1 citroen - 200 g couscous - 1 bosje bladpeterselie, gesneden - 1 bosje bieslook, gesneden (indien gewenst) - 75 g walnoten, licht geroosterd en grof gehakt -granaatappelpitten van 1 granaatappel

Zo maak je het klaar

1. Smeer de kalkoenbouten in met grof zeezout en peper.

2. Kleur het vlees in een hete pan met wat boter.

3. Leg de bouten in een ovenschotel, besprenkel ze met citroensap en leg de citroen en de knoflook (in de schil) erbij.

4. Zet de schaal in een voorverwarmde oven van 180°C en bak ongeveer 60 minuten.

5. Bevochtig het vlees regelmatig met de braadjus.

6. Haal de kalkoen uit de oven. Dek af met aluminiumfolie en laat een 30-tal minuten rusten voor het versnijden.

7. Leg op het einde nog enkele takjes tijm bij de poten.

Gevulde kalkoenrollade met butternut, veenbessen & pecannoten

€ 3,41/persoon* - Voor 4 personen - 45 minuten

Dit heb je nodig

1 butternut - 2 tenen knoflook - 4 sjalotjes of 1 ui - olijfolie - boter - pecannoten - 100 g gedroogde veenbessen - glaasje water - 2 el honing - peper en zout -kalkoenborst

Zo maak je het klaar

1. Snij de butternut in kleine blokjes.

2. Snij de knoflook en sjalot of ui fijn.

3. Verwarm een ruime steelpan met 1 el olijfolie en een klontje boter. Stoof de knoflook en ui glazig. Voeg de butternut en veenbessen toe en giet er een glaasje water bij. Plaats een deksel op de steelpan en stoof in 10 minuten op een laag vuurtje de butternutblokjes gaar. Haal het deksel van de pan, lepel de honing over de butternut en verhoog het vuur. Laat het geheel nog even krachtig verder garen en lichtjes karameliseren tot het meeste vocht verdampt is en de butternutblokjes gaar zijn. Breng op smaak met peper en zout.

4. Vlinder de kalkoenborst. Leg de kalkoenborst open en vul met het pas bereide butternutmengsel. Rol op en maak vast met keukentouw.

5. Verwarm de oven op 180°C. Plaats de kalkoenborst in een braadslee. Besprenkel met peper, zout en olijfolie. Plaats de kalkoenborst in de oven en gaar 25 minuten. Leg er een klontje boter op en gaar nog 10 minuten.

* Prijsberekening op basis van de prijzen van de ingrediënten bij Lidl.

