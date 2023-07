Sinds 1 juli is de Antwerpse Waagnatie omgetoverd tot een episch dinosaurusavontuur met Jurassic Adventure. Maak een fascinerende tijdreis door miljoenen jaren en sta oog in oog met meer dan 55 verschillende dinosaurussen.

Indrukwekkende dino's worden op een originele manier tot leven gebracht, waarbij hun bewegingen, gedrag en zelfs geluiden nauwkeurig worden nagebootst. Langs het educatieve parcours kunnen bezoekers meer leren over de verschillende dinosoorten en het verhaal achter deze prehistorische wezens ontdekken.

Voor gezinnen die op zoek zijn naar een interactieve zomeractiviteit is Jurassic Adventure met maar liefst 5.000 m² aan dinoplezier de ideale bestemming. Zelfs de jongsten krijgen de kans om een 'Dino Ranger' te worden door middel van een speelse zoektocht doorheen het parcours. Ze kunnen zich vermaken als aspirant-paleontologen terwijl ze dinosaurusbotten opgraven die verborgen liggen in het zand.

Daarnaast is er zowel binnen als buiten een speciale kids zone waar kinderen kunnen klimmen, spelen, springen en verkennen. Ze kunnen dansen met dinosaurussen, een foto maken in een reusachtig dino-ei en springen op dinosauruskastelen. Voor wie het liever wat rustiger aan doet, is er een levensgroot Vier op 'n rij-spel beschikbaar.

Jurassic Adventure is te bezoeken tot en met zondag 3 september. Tickets zijn verkrijgbaar via www.jurassicadventure.be

