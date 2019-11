Jungle Book strijkt neer in Antwerpse Zoo

De figuren uit het avontuurlijke dierenverhaal komen 's nachts tot leven. Vergeten waarover het Jungle Book gaat? Mensenkind Mowgli wordt opgevoed door wolven. Samen met zijn vrienden Baloe de beer en Bagheera de panter beleeft hij avonturen in de Indiase jungle. Het oorspronkelijk boek van Rudyard Kipling is meermaals verfilmd door Disney.

In de Antwerpse Zoo zijn de dieren uit het Jungle Book stuk voor stuk Chinese kunstwerken. De echte dieren zullen evenwel al slapen wanneer de personages oplichten, al kan je occasioneel wel een zeehond of zeeleeuw zien of horen. "Het lichtfestival is bedoeld als avondevenement. En we willen het natuurlijke ritme van de dieren niet verstoren", zegt Zoo-woordvoerster Ilse Seghers.

'Jungle Book' is een creatie van de makers van het China Light Festival, dat de voorbije jaren op de afspraak was tijdens de winter in de Zoo van Antwerpen.

Jungle Book Light Festival. 29/11/2019 tot 12/11/2020. 18u-21.30u in Zoo Antwerpen. https://www.zooantwerpen.be







Jungle Book ZOO Antwerpen © ZOO Antwerpen - Jonas Verhulst Jungle Book Light Festival







