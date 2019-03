Jonge dieren zetten hun eerste stapjes (buiten)

Wat dacht je bijvoorbeeld van het schattige snoetje en de weelderige haardos van babygorilla Thandie, die voor het eerst buiten komt in de Mensapenvallei van ZOO Antwerpen.

Nog steeds is ze aan haar mama Mayani gekluisterd, maar Thandie trekt grote ogen naar de wonderlijke wereld rondom haar. Een paar seconden zette ze haar eigen kleine voetjes, en tien piepkleine teentjes, in het Antwerpse gras van ZOO Antwerpen. Maar haar favoriete plek is toch nog steeds de rug van mama. Of de arm, of het been...zolang ze maar kan hangen. En genieten!

Thandie drinkt nog heerlijke moedermelk maar de komst van een eerste tandje is al wel in zicht. Binnenkort kan ze meesmullen met de rest van de gorillagroep. Wie Thandie komt bekijken, kan dezer dagen ook praktijktesten van een wetenschappelijk onderzoek bij de gorilla's zien. Want voedzaam wintergroen vinden voor onze exotische dieren, is niet evident. Daarom onderzoeken wetenschappers van ZOO Antwerpen of bij het zogenaamde 'inkuilen' van wilgenblaadjes meer voedingstoffen worden behouden dan bij pakweg ingevroren alternatieven.

Kersvers olifantenkalfje in Pari Daiza

Op 26 februari omstreeks 18u45 is in Pairi Daiza de Aziatische olifant Aye Chan May bevallen van een kalfje. Het vrouwtje verkeert net als haar moeder in goede gezondheid en wordt met veel liefde omringd door 'May' en haar team van verzorgers. Het is al de derde keer dat in Pairi Daiza een olifantenkalf gezond en wel ter wereld komt.

Ook voor de 23-jarige Aye Chan May zelf is dit het derde kalfje. In 2009 beviel ze in haar toenmalige verblijf in de zoo van Keulen van een zoontje Khing Yadanar Min. De intussen negenjarige stier verblijft tegenwoordig gezond en wel in de Zoo van Heidelberg. Haar tweede kalf had minder geluk. In 2016 overleed het hier in Pairi Daiza vlak na de geboorte aan een misvorming, wat uiteraard voor heel wat emotie zorgde bij zowel May als haar verzorgers. Dat deze keer alles wel voorspoedig verliep, was een hele opluchting voor het hele team van Pairi Daiza.

Vader van het pasgeboren kalfje is de 18-jarige stier Po Chin, die sinds 2010 in Pairi Daiza verblijft. Samen met Ta Wan heeft hij al een zoontje van anderhalf jaar oud in de kudde.

Rob Conachie, hoofdverzorger olifanten bij Pairi Daiza: "Dit was een van de snelste geboortes die ik ooit meegemaakt heb. May heeft het fantastisch gedaan en ze doet het heel goed met haar pasgeboren kalfje. Ze is kalm en teder, en respecteert ook de aanwezigheid van haar verzorgers. Sowieso is zij van nature een heel kalme olifant. Alles loopt eigenlijk op wieltjes."

3 jonge poolvossen in de Grotten van Han

Drie poolvossen hebben hun intrek genomen in het Wildpark van het Domein van de Grotten van Han! Het gaat om twee mannetjes: Jackson en Tjarek, en een wijfje: Speedy. De jonge dieren zijn super nieuwsgierig en heel speels!

De nieuwkomers zijn de ambassadeurs van een iconische soort, die slachtoffer is van de klimaatverandering. Door de opwarming van de aarde, waardoor de rode vossen naar de Noordse contreien trekken, maar ook door het verdwijnen van de wolf, de natuurlijke vijand van de rode vos, neemt de populatie poolvossen in Scandinavië af. Het aantal rode vossen neemt daarentegen toe. Zij zijn immers sterker en vallen niet alleen de natuurlijke prooien van de poolvossen aan, maar jammer genoeg ook de poolvossen zelf.

De drie welpen zijn geboren op 10 mei 2018 in de zoo van Rijsel en zijn op 27 september 2018 in Han-sur-Lesse aangekomen. Sindsdien brengen ze hun dagen door met hun nieuwe leefgebied te verkennen, te spelen of de bezoekers gade te slaan die op de bladerdakbrug wandelen. Hun terrein bevindt zich onder deze prachtige wandelbrug door de boomtoppen, die in het hoge gedeelte van het Park te vinden is aan het wandelpad.

Okapistreepjes bij in ZOO Antwerpen

Na een dracht van veertien maanden beviel okapi Lindi op 26 januari van een flinke kerel. Het jong woog bij de geboorte 24,5 kilo en had een schofthoogte van 86 centimeter. De geboorte is fantastisch nieuws voor de soort. De dieren worden in hun voortbestaan bedreigd. Er leven nog maar zo'n vijftienduizend okapi's in de natuur.

Vader Bondo is een moeilijke kerel, maar bezit van alle okapi's in dierentuinen ter wereld de belangrijkste genen. Zoveel mogelijk vrouwtjes daten dus best met zijn strepen.

Zowel met baby als moeder gaat het goed. Het is voor Lindi haar eerste telg. De dracht was uitzonderlijk lang. Ze telde 443 dagen, wat langer is dan een gemiddelde dracht van 410 dagen. Na wat eerste stuntelige pogingen stond het kleintje al vrij snel recht op zijn gestreepte pootjes. De okapibaby kreeg van de verzorgers de naam Ubundu, genoemd naar een stad in Congo.

Net als alle andere dieren die dit jaar in ZOO Antwerpen worden geboren, kreeg het kleintje een naam beginnend met een U. Het is te herkennen aan het uniek streepjespatroon op zijn billen en pootjes. Kleine Ubundu bleef een maandje lekker warm bij mama in de stal. Vanaf 14°C zet hij nu zijn eerste stapjes buiten. Dierenverzorgster Nathalie: "Het is een erg gemakkelijke baby. Hij drinkt goed en volgt mama Lindi heel vlotjes. Zelfs op de weegschaal stapt hij met gemak."