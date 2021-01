Wanneer het niet vriest, kan je fruitboompjes in pot tot in maart uitplanten. Hebt je genoeg ruimte, dan is het nu het moment om aan een eigen boomgaard te denken.

Voor je een boomgaard aanlegt, moet je afwegen welke variëteiten je kiest. De meeste fruitsoorten die je in de winkel vindt, zijn helaas erg gevoelig voor ziekten. Je gaat dus be- ter voor rassen die specifiek bedoeld zijn voor hobbytuiniers en een lokaal label hebben. Surf voor meer informatie naar plantvanhier.be. Zo'n label staat garant ...

Voor je een boomgaard aanlegt, moet je afwegen welke variëteiten je kiest. De meeste fruitsoorten die je in de winkel vindt, zijn helaas erg gevoelig voor ziekten. Je gaat dus be- ter voor rassen die specifiek bedoeld zijn voor hobbytuiniers en een lokaal label hebben. Surf voor meer informatie naar plantvanhier.be. Zo'n label staat garant voor resis- tente bomen van topkwaliteit, die in onze regio thuishoren. Je koopt je boompjes beter niet in een kwekerij of tuincentrum waar planten in een overdekte ruimte worden aangeboden. Het is er meestal te warm en de thermische shock zal je boom-pjes onnodig veel stress bezorgen bij het uitplanten. Ga ook na hoe groot je fruitboom wordt wanneer hij volgroeid is. Je moet bij het planten immers de wettelijke afstand tot de rooilijn respecteren: een boom lager dan 2 m moet op 50 cm van de rooilijn, wordt hij hoger dan 2 m dan moet je min. 2 m van de rooilijn blijven. Respecteer verder ook de voorgeschreven plant- afstand tussen de bomen, zodat ze elkaar niet gaan hinderen. Belangrijk: de meeste fruitbomen houden niet van te natte grond in de winter. Plant je bomen dus in goed afwaterende grond. Ligt je terrein op een helling, plant de bomen dan bovenaan, want koude en vochtige lucht zakt af naar het laagste punt. Voor een mooie rijping van de vruchten is een zonnige plek uit de wind aangewezen, maar met voldoende luchtcirculatie om de risico's op ziekten te beperken. En een laatste tip: plant niet te veel bomen, maar denk aan de hoeveelheid vruchten die je kan oogsten en bewaren. Het zou jammer zijn dat je een deel van de vruchten moet laten rotten aan de takken.