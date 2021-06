Deze zomer zullen de Olympische Spelen in Tokio het nieuws uitmaken. Te ver om er zelf bij te zijn of geen sportfanaat, maar wel geboeid door de Japanse cultuur? Beleef dan het Land van de Rijzende Zon dicht bij huis.

Unieke tuin

Voor de grootste Japanse tuin van Europa moet je niet verder rijden dan Hasselt, waar een park van 2,5 ha met watervalletjes, kerselaars, bonsai en andere symbolen op je wacht. Op 4 juli kan je, ter gelegenheid van het Japanse Tanabata-festival, een wens op papier schrijven en vastmaken aan een bamboetak. Op 6 augustus worden met workshops origami (papiervouwkunst) de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki herdacht. En van 13 tot 15 augustus vieren ze Obon, een traditioneel Japans feest om de voorouders te eren. 's Avonds kan je een lampion op het water laten drijven. Maar je kan er ook terecht voor tal van andere activiteiten, zoals een authentieke theeceremonie waar kunst en traditie samensmelten. Japanse Tuin, Gouverneur Verwilghensingel 15, 3500 Hasselt, visithasselt.be/nl/japanse-tuin ?takafé, een nieuw café in Luik, pakt uit met een originele formule. Met een betalende lectuurpas kan je je in een Japans aandoend zeninterieur urenlang verliezen in manga's, Japanse strips. Er is keuze uit ruim 2.000 albums. Verdiep je bijvoorbeeld in een van de delen van de bestseller One Piece, terwijl je geniet van een matchathee, een mochi (taartje van kleefrijst) of een andere Japanse snack. ?takafé, Rue de la Régence 44, 4000 Luik, otakafe.com De Japanse Toren in Laken is helaas gesloten voor van renovatiewerken, maar je kan hem wel bewonderen vanaf de straat. Of vanuit het mooie park van het Chinese Paviljoen er net tegenover. Ken je het verhaal dat schuilgaat achter dit verrassende en majestueuze bouwwerk aan de rand van het koninklijk domein? Toen koning Leopold II in 1900 de Wereldtentoonstelling in Parijs bezocht, was hij erg enthousiast over een Japanse toren. En dus liet hij die simpelweg nabouwen in Laken, als onderdeel van zijn project voor een exotisch openluchtmuseum. Japanse Toren, Van Praetlaan 44, 1020 Brussel In het Bruno Lussato Instituut, gehuisvest in een gebouw uit de jaren 20 en genoemd naar zijn stichters, maak je kennis met Mingei-kunst: volkskunst als tegenhanger van de aristocratische of keizerlijke kunst van Japan. Je vindt er vooral objecten uit het dagelijkse leven: keramiek, bamboemandjes, theepotten, gelakte voorwerpen, gereedschap, maskers, kimono's... Alles samen meer dan 300 stuks, van de 5de tot de 20ste eeuw. Ervaren kenners organiseren hier workshops kalligrafie, origami, furoshiki (het vouwen van inpakdoeken) en ikebana (bloemschikkunst), maar ook meditatiesessies en theeceremonies. Verder pakt het instituut geregeld uit met tijdelijke expo's. Bruno Lussato Instituut, Denneboslaan 52-54, 1180 Brussel, brunolussatoinstitute.be Al eens gerelaxt in een sent?, een traditioneel Japans publiek bad? In een prachtige ruimte in de kelders van het Brusselse JAM Hotel heeft ontwerper Lionel Jadot een tiental individuele badkuipen geplaatst, gemaakt van kostbaar hout. Hier kan je je geest én lichaam zuiveren in water van 42°C, waaraan deugddoende etherische oliën zijn toegevoegd, zoals yuzu of sugi. Daarna trek je een yukata (lichte kimono) aan om aan de bar van een saké of een groene thee te nippen. De Japanse muziek en de gedempte, mysterieuze, bijna clandestiene sfeer maken het wellnessgevoel nog intenser. Wil je deze ervaring nog wat rekken, dan is er ook een sauna. Atsukan, in de kelders van het JAM Hotel, Charleroisesteenweg 132, 1060 Brussel,nl.jamhotel.be Wil je Japan culinair beleven, boek dan een tafel bij Kamo, het enige Japanse restaurant in ons land met een Michelinster. In een modern interieur wacht je zowel een eigentijdse als een authentieke keuken. Via sushi's, sashimi's en andere verfijnde bereidingen wordt er geëxperimenteerd met umami (wat letterlijk smakelijk betekent). Liever een klein hapje? In de patisserie-chocolaterie van Yasushi Sasaki kan je terecht voor chocoladebonbons met matchathee, een dorayaki (pannenkoek met rode bonen) of Europese lekkernijen in een Japans kleedje, zoals crème brûlée met groene thee. Hemels! Kamo, Waterloosesteenweg 550A, 1050 Brussel, restaurant-kamo.be Yasushi Sasaki, Franciskanenlaan 10, 1150 Brussel, patisserie-sasaki.be