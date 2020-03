Heel wat woningen en appartementsblokken hebben nog een stookolieketel die meer dan 20 jaar oud is. Als je zuinig en milieubewust wil verwarmen, is vervangen de enige optie.

Heb je de knoop doorgehakt en ga je op zoek naar een nieuwe verwarmingsketel? Kies om te beginnen voor een ketel die aangepast is aan je warmtebehoefte. Je nieuwe verwarmingsketel zal zelden hetzelfde vermogen hebben als je oude ketel, dus informeer je vooraf goed. Een ketel met een groter vermogen heeft namelijk meer energie nodig om warmte op te wekken. Als je dan maar een beperkte hoeveelheid warmte nodig hebt, verbruik je veel meer energie dan nodig.

De traditionele stookolieketels zoals je er waarschijnlijk een had, zijn niet langer te koop. Enkel hoogrendementsketels zijn namelijk nog conform de ErP-regelgeving voor energie- en klimaatbescherming. Ga je daarbij dan voor een condensatieketel (energielabel A) of kies je toch voor een lagetemperatuurketel (energielabel B)?

Een condensatieketel heeft een nuttig rendement tot 98%, wat zo'n 10% efficiënter is dan een lagetemperatuurketel. Condenserende stookolieketels halen het maximum uit de brandstoffen en gebruiken bovendien ook de warmte uit de rookgassen. Een condensatieketel laat zich bovendien goed combineren met lagetemperatuurinstallaties zoals vloerverwarming. Je kunt bijna altijd je radiatoren gewoon behouden bij de installatie van een condensatieketel.

Voor een lagetemperatuurketel moet je een dubbelwandige inox buis voorzien in de schouw, terwijl voor een condensatieketel een kunststofbuis volstaat. Die laatste is eenvoudiger te plaatsen. Voor een condensatieketel moet je wel nog een afvoer voorzien voor het condenswater, maar in een particuliere woning mag die rechtstreeks op het rioleringsnet aangesloten worden.

Een lagetemperatuurketel heeft dan weer het voordeel dat de investering minder groot is. Het hogere rendement van de condesatieketel compenseert dat prijsverschil wel op termijn.

Hybride installaties

Het is interessant om je vertrouwde stookolie-installatie te combineren met hernieuwbare energie. Met een zonneboiler of warmtepomp bijvoorbeeld. Zo kun je de CO2-uitstoot van je verwarmingssysteem tot 45% verminderen.

Informazout vroeg aan het onafhankelijke onderzoeksbureau Ph. Deplasse & Associés om verschillende verwarmingsopties te vergelijken. Als uitgangspunt namen ze een gemiddelde Belgische woning met vier inwoners. Deze 'standaardwoning' heeft drie gevels, twee verdiepingen en een oppervlakte van 180 m2, voor een totale warmtebehoefte van 28.000 kWh/jaar. Het onderzoek bekeek de totale kosten over een periode van 15 jaar: de aankoop- en onderhoudskost van de installatie, de brandstofkost en de financieringskost.

De meest economische keuze bleek een stookoliecondensatieketel (label A). Over 15 jaar bedraagt de jaarlijkse globale kost ? 3.402. De meest duurzam keuze is de combinatie van een stookolie condensatieketel met een zonneboiler. Dit is vooral te danken aan de laagste jaarlijkse verbruikskost. Voor zo'n duurzame installatie bedraagt de jaarlijkse verbruiks- en onderhoudskost ? 2.700 en bespaar je zo al gauw 29% in vergelijking met een oude stookolie installatie. De investeringskost ligt uiteraard hoger, maar dit kan door premies voor een groot deel worden gecompenseerd. Gerekend over 15 jaar bedraagt de jaarlijkse globale kost ? 3.467.

Een hybride verwarming met een stookolieketel en een warmtepomp is een perfecte oplossing in bestaande woningen met radiatoren. Op kille winterdagen verbruikt een condensatieketel tot 30% minder dan een oude verwarmingsketel. Op warmere dagen steekt de warmtepomp dan weer een tandje bij, zodat je jaarenergieverbruik zelfs met 60% daalt in vergelijking met een oude verwarmingsketel én je CO2-uitstoot halveert.

Een andere mogelijke hybride verwarming is de combinatie van een stookolieketel met zonne-energie. Voor alle gratis warmte die je van de zon gebruikt, spaar je stookolie uit. Zonne-energie kan bijvoorbeeld dienstdoen voor de verwarming van sanitair water of voor de voorverwarming van de centrale verwarming. Pas als de zon niet voldoende warmte afgeeft, komt je stookolie-installatie in actie. Zo biedt stookolie een noodzakelijke aanvulling op hernieuwbare energie, maar bespaar je jaarlijks wel zo'n 200 à 300 liter stookolie.

Een nieuwe generatie vloeibare brandstoffen

Tegen 2050 moet Europa volledig koolstofneutraal zijn. Om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen, investeert de energiesector volop in de ontwikkeling van nieuwe vloeibare brandstoffen die minder of haast geen CO 2 uitstoten bij de verbranding. Het goede nieuws is dat deze nieuwe brandstoffen worden ontwikkeld voor bestaande stookolieketels. Je nieuwe installatie kan dus nog heel wat jaren meegaan.

Hernieuwbare vloeibare brandstoffen zijn niet fossiel van oorsprong zoals de klassieke stookolie. Hierdoor zou de CO 2 -uitstoot tot 80 of 90 % kunnen dalen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën:

Biomass-to-liquid of waste-to-liquid Deze brandstoffen worden gemaakt uit biomassa of afvalstoffen zoals houtpulp, zetmeel, plantaardige olie of algen. De meest veelbelovende brandstof die hieruit voortkomt is HVO (Hydrogenated Vegetable Oil). Dit is een brandstof waarbij plantaardige olie uit rest-of afvalstromen behandeld wordt met waterstof.

Power-to-liquid of e-fuels: vloeibare brandstoffen op basis van zonne- of windenergie. Daarbij wordt wind- of zonne-energie gebruikt om elektriciteit te produceren voor de elektrolyse van water. Uit die elektrolyse ontstaat dan waterstof die gecombineerd wordt met koolstofdioxide (CO2) - onttrokken aan de lucht, aan een schoorsteen bijvoorbeeld - tot vloeibare koolwaterstof. Die koolwaterstof wordt ten slotte geraffineerd tot een bruikbare vloeibare brandstof.

Power-and-biomass-to-liquid Combineer je de twee bovenstaande technieken, dan kom je bij de power-and-biomass-to-liquidbrandstoffen uit. Daarbij wordt koolstofdioxide geproduceerd via de verwerking van biomassa, terwijl waterstof via elektrolyse gewonnen wordt uit hernieuwbare energie.

Heb je de knoop doorgehakt en ga je op zoek naar een nieuwe verwarmingsketel? Kies om te beginnen voor een ketel die aangepast is aan je warmtebehoefte. Je nieuwe verwarmingsketel zal zelden hetzelfde vermogen hebben als je oude ketel, dus informeer je vooraf goed. Een ketel met een groter vermogen heeft namelijk meer energie nodig om warmte op te wekken. Als je dan maar een beperkte hoeveelheid warmte nodig hebt, verbruik je veel meer energie dan nodig.De traditionele stookolieketels zoals je er waarschijnlijk een had, zijn niet langer te koop. Enkel hoogrendementsketels zijn namelijk nog conform de ErP-regelgeving voor energie- en klimaatbescherming. Ga je daarbij dan voor een condensatieketel (energielabel A) of kies je toch voor een lagetemperatuurketel (energielabel B)?Een condensatieketel heeft een nuttig rendement tot 98%, wat zo'n 10% efficiënter is dan een lagetemperatuurketel. Condenserende stookolieketels halen het maximum uit de brandstoffen en gebruiken bovendien ook de warmte uit de rookgassen. Een condensatieketel laat zich bovendien goed combineren met lagetemperatuurinstallaties zoals vloerverwarming. Je kunt bijna altijd je radiatoren gewoon behouden bij de installatie van een condensatieketel. Voor een lagetemperatuurketel moet je een dubbelwandige inox buis voorzien in de schouw, terwijl voor een condensatieketel een kunststofbuis volstaat. Die laatste is eenvoudiger te plaatsen. Voor een condensatieketel moet je wel nog een afvoer voorzien voor het condenswater, maar in een particuliere woning mag die rechtstreeks op het rioleringsnet aangesloten worden.Een lagetemperatuurketel heeft dan weer het voordeel dat de investering minder groot is. Het hogere rendement van de condesatieketel compenseert dat prijsverschil wel op termijn.Het is interessant om je vertrouwde stookolie-installatie te combineren met hernieuwbare energie. Met een zonneboiler of warmtepomp bijvoorbeeld. Zo kun je de CO2-uitstoot van je verwarmingssysteem tot 45% verminderen.Informazout vroeg aan het onafhankelijke onderzoeksbureau Ph. Deplasse & Associés om verschillende verwarmingsopties te vergelijken. Als uitgangspunt namen ze een gemiddelde Belgische woning met vier inwoners. Deze 'standaardwoning' heeft drie gevels, twee verdiepingen en een oppervlakte van 180 m2, voor een totale warmtebehoefte van 28.000 kWh/jaar. Het onderzoek bekeek de totale kosten over een periode van 15 jaar: de aankoop- en onderhoudskost van de installatie, de brandstofkost en de financieringskost.De meest economische keuze bleek een stookoliecondensatieketel (label A). Over 15 jaar bedraagt de jaarlijkse globale kost ? 3.402. De meest duurzam keuze is de combinatie van een stookolie condensatieketel met een zonneboiler. Dit is vooral te danken aan de laagste jaarlijkse verbruikskost. Voor zo'n duurzame installatie bedraagt de jaarlijkse verbruiks- en onderhoudskost ? 2.700 en bespaar je zo al gauw 29% in vergelijking met een oude stookolie installatie. De investeringskost ligt uiteraard hoger, maar dit kan door premies voor een groot deel worden gecompenseerd. Gerekend over 15 jaar bedraagt de jaarlijkse globale kost ? 3.467.Een hybride verwarming met een stookolieketel en een warmtepomp is een perfecte oplossing in bestaande woningen met radiatoren. Op kille winterdagen verbruikt een condensatieketel tot 30% minder dan een oude verwarmingsketel. Op warmere dagen steekt de warmtepomp dan weer een tandje bij, zodat je jaarenergieverbruik zelfs met 60% daalt in vergelijking met een oude verwarmingsketel én je CO2-uitstoot halveert.Een andere mogelijke hybride verwarming is de combinatie van een stookolieketel met zonne-energie. Voor alle gratis warmte die je van de zon gebruikt, spaar je stookolie uit. Zonne-energie kan bijvoorbeeld dienstdoen voor de verwarming van sanitair water of voor de voorverwarming van de centrale verwarming. Pas als de zon niet voldoende warmte afgeeft, komt je stookolie-installatie in actie. Zo biedt stookolie een noodzakelijke aanvulling op hernieuwbare energie, maar bespaar je jaarlijks wel zo'n 200 à 300 liter stookolie.Tegen 2050 moet Europa volledig koolstofneutraal zijn. Om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen, investeert de energiesector volop in de ontwikkeling van nieuwe vloeibare brandstoffen die minder of haast geen CO2uitstoten bij de verbranding. Het goede nieuws is dat deze nieuwe brandstoffen worden ontwikkeld voor bestaande stookolieketels. Je nieuwe installatie kan dus nog heel wat jaren meegaan.Hernieuwbare vloeibare brandstoffen zijn niet fossiel van oorsprong zoals de klassieke stookolie. Hierdoor zou de CO2-uitstoot tot 80 of 90 % kunnen dalen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën: