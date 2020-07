De romantische grachten, omringd door middeleeuwse gebouwen, de sierlijke zwanen nabij het Begijnhof en de wandelende bezoekers in het oude centrum van de stad, dat is de blijvende charme van Brugge. Maar die charme wordt komende zomer versterkt door de campagne 'imagineBruges' met tal van inspirerende activiteiten.

Imagine... dat je kan zwemmen in de Brugse reien!

De Brugse reien, de aderen van de stad, laten zonder twijfel een blijvende indruk na bij menig bezoeker. Maar wist je dat je naast boottochtjes of wandelingen langs het water, ook kan zwemmen in de Brugse reien?

In de Coupure werd een drijvend platform aangelegd, waar je van 27 juni t/m 31 augustus een frisse duik kan nemen in een speciaal ingerichte zwemzone. De waterkwaliteit wordt wekelijks gemeten en het aantal bezoekers is beperkt tot 30 personen. Je kan je zwempartij hier reserveren.

Imagine... dat je kan slenteren door de Brugse street art-straatjes!

Kunst in overvloed in de Brugse musea, maar niet alleen daar komen kunstliefhebbers aan hun trekken. De Brugse straatjes worden meer en meer als schilderdoek gebruikt door street art-artiesten.

Zo bots je in de Hauwersstraat op een metershoge muurschildering van Maria van Bourgondië en op het Kapucijnenplein staan vier Brugse Zotten te schitteren op de muur. Het blijft niet alleen bij verf, zelfs een houtsculptuur kan je bewonderen aan de zijgevel van 't Santpoortje.

© Matthias Desmet

Een preview van deze drie werken vind je hier. Tussen 17 en 30 augustus kan je trouwens zeven artiesten aan het werk zien die Brugse gevels voorzien van hippe muurschilderingen!

Imagine... dat je een van de '1001 buildings you must see before you die' kunt bewonderen!

Fans van cultuur en architectuur moeten zeker een bezoekje brengen aan het Concertgebouw. Deze cultuurtempel is een herinnering aan 2002, het jaar waarin Brugge 'Culturele Hoofdstad van Europa' was. Daarbovenop is het Concertgebouw een van de '1001 buildings you must see before you die'.

© jandarthet

Het gebouw is een statement op vlak van akoestiek en toparchitectuur en biedt onderdak aan een collectie actuele kunst van onder andere Dirk Braeckman en Carl de Keyzer. Klaar voor wat uurtjes vol met (klank)kunst, beeldende kunst en architectuur?

Imagine... dat je picknicken kunt combineren met een museumbezoek!

Een dagje musea combineren met een heerlijke picknick? Dat klinkt als een match made in Bruges. Deze zomer kan je bij je museumbezoek ook een picknickmand reserveren die overloopt van heerlijke lokale en biologische producten. Bovendien vind je in de mand ook tickets voor drie musea in de Sint-Annawijk.

© Inge Kinnet

Tussen je museumbezoekjes kan je op een van de vele pittoreske pleintjes en tuinen in de buurt neerploffen in het gras en genieten van al het lekkers dat Brugge te bieden heeft.

Imagine... dat je een hele dag Brugse brouwerijen kunt bezoeken!

Bruggelingen die appreciëren op tijd en stond wel eens een 'frisse pint'. En dat kan je zien aan de vele lokale brouwerijen die je tegenkomt in en rond de stad. De Halve Maan, die onder andere de Brugse Zot brouwt, pronkt pal in het hartje van Brugge. Nog in het stadscentrum vind je Bourgogne des Flanders terug, waar je het volledige brouwproces leert kennen. Aan de rand van de stad vind je nog drie brouwerijen terug: Fort Lapin, Bryggja Breweryen Siphon Brewing. Elk met hun interessant verhaal en brede waaier aan bieren. Zei er iemand brouwerijtocht? Achteraf kan je je bierkennis trouwens testen in Bruges Beer Experience!

Imagine....dat je rondwandelt in een wereld vol erfgoed

Ben je door je lijstje van nieuwe belevingen in Brugge, vink dan gewoon nog even de aloude klassiekers af. Wat dacht je van een bezoekje aan het prachtige Begijnhof, grenzend aan het Minnewaterpark, waar je je zo in een stripboek waant.

Of het betreden van de op één na hoogste kerktoren ter wereld in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Plan nu je volgende trip naar Brugge via www.visitbruges.be Meer tips voor een (her)ontdekkingstripje Brugge vind je hier: https://www.visitbruges.be/imagine-bruges-stad-in-360.

