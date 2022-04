Amper 22 is Remco Evenepoel en het wielerfenomeen heeft al een eigen fietsroute dwars door het Pajottenland. Met als kers op de taart: de Muur van Geraardsbergen.

De R.EV 1703 Cycling Route - bewegwijzerd met stijlvolle bordjes in zwart en goud - is het favoriete trainingsparcours van Evenepoel en dus niet voor doetjes. Al hoef je de 94 km met enkele zeer pittige hellingen (840 hoogtemeters) en 6,5 km kasseistroken niet in enkele uurtjes af te haspelen. Integendeel, je komt in het land van Bruegel genoeg plekken tegen waar je even zal willen verpozen. Denk aan kastelen, watermolens, het museum van het Brabants Trekpaard (Vollezele), wijndomeinen (Stuyvenberg en Dappersveld-Woestijn), het feeërieke Neigembos met zijn boshyacinten... Onderweg kan je dankzij het heuvelachtige landschap ook genieten van prachtige vergezichten. Zoals op de Congoberg (Galmaarden) waar je met wat geluk uitkijkt op groene weiden en grazende trekpaarden. Onderweg kan je dankzij het heuvelachtige landschap ook genieten van prachtige vergezichten.Evenepoel is niet de enige wielrenner met een bewegwijzerde fietsroute. In het Hageland kan je ook fietsen in het spoor van Sven Nys (93 km) en Eddy Merckx (70 of 30 km). West-Vlaanderen pakt uit met Freddy Maertens (42 km, kust), Michel Pollentier (62 of 33 km, vanuit Keiem) en Jempi Monseré (30 km, vanuit Roeselare).