De grote vakantie is net over halfweg, en misschien begint de verveling wel een beetje toe te slaan. Drie tips om (klein) kinderen een leuke dag te bezorgen.

In het verzet

Het is u wellicht niet ontgaan. We vieren dit jaar 75 jaar D-Day, de bevrijding van de Duitse bezetting. Het Belvue Museum in Brussel laat naar aanleiding daarvan kinderen zich inleven in de rol van verzetsstrijder. De tentoonstelling is gebaseerd op de stripreeks Kinderen in het verzet van Benoît Ers en Vincent Dugomier. 8 tot 12-jarigen kunnen zo op een didactische manier kennismaken met de belangrijkste thema's van de Tweede Wereldoorlog en het verzet in Frankrijk en België. Het verhaal start in de lente van 1944. Een geallieerd piloot is terechtgekomen in bezet België. De kinderen moeten hem helpen Engeland te bereiken, zodat hij weer kan strijden. Naarmate de tentoonstelling vordert, zullen ze puzzels moeten oplossen om de geallieerde piloot te helpen.

Kinderen in het verzet. Nog tot 6/10 in het Belvue Museum Brussel. Gratis. Info: https://www.belvue.be/nl

Wonderweekend

Het is een traditie in de Plantentuin van Meise. Het verlengde weekend van 15 augustus wordt de volwassenenwereld op zijn kop gezet en is het rijk voor kinderen (en hun ouders en grootouders). Wonderlijke personages uit boeken komen tot leven, je kan spelen op een echte hooizolder, rijden met gekke fietsen, een bomentapijt weven of met alpaca's wandelen. Overal is ruimte voor theater en dans. Maar het leukste? Eten zonder bestek natuurlijk: en daarbij wordt geen uitzondering gemaakt voor meerderjarigen. Wie het geluk heeft er te kunnen blijven kamperen, kan nog deelnemen aan een lampionnentocht en op het kasteel naar de sterren gaan staren. Maar voor de editie 2019 zijn enkel nog dagpassen beschikbaar.

Architect voor een dag

Samen bouwen aan een groots project? In het cultuurcentrum Casino in Koksijde liggen duizenden LEGO-blokjes klaar. Een kasteel, coole constructie, gek bouwproject of misschien wel een dinosaurus? Voor de allerkleinsten is er een aparte DUPLO-zone. En tenslotte kan je de tentoonstelling met creaties van Dirk Denoyelle bezoeken.