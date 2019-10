Na de Eerste Wereldoorlog stond van het middeleeuwse Ieper geen steen meer op elkaar. Verbazend hoe de heropgebouwde stad een eeuw later, net dankzij die oorlog, een toeristische hotspot is geworden.

Op de Grote Markt en in de Menenstraat waan je je moeiteloos in Groot-Brittannië. Voor de etalages - getooid met papieren klaprozen - praten middelbare scholieren luid door elkaar in de taal van Shakespeare. Verderop ligt de sobere Anglicaanse kapel. Het bord van het aanpalende restaurant belooft lekkere Fresh soup & toasties. "De Britten zijn in Ieper inderdaad een beetje thuis", zegt stadsgids Patricia Leeuwerck-Ghekiere. "Ik weet niet of dat zo zal blijven na de Brexit, maar een bezoek aan de stad is een verplichte uitstap in de leerplannen van het Britse onderwijs".

...