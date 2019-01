'Iedereen Beroemd' wordt musical

Nog even de plot: Jean Vereecken wil van zijn dochter Marva een ster maken. Wedstrijd na wedstrijd doen ze mee in de hoop een doorbraak in haar zangcarrière te forceren. Marva is niet van de mooiste en ook niet bijzonder toonvast. Jean ontvoert in een impuls het bekende popsterretje Debbie en gebruikt het gegijzelde meisje om toegang te krijgen tot de media. Hij wil zijn zelfgeschreven nummer "Lucky Manuelo", gezongen door zijn dochter Marva, in de hitparades.

Plus Magazine: Vanwaar het idee om deze iconische film te bewerken?

Van Laecke: Het is een hartverwarmend mooi verhaal. Het gaat over een onwaarschijnlijk grote vaderliefde. Tegelijk is het een hedendaags sprookje over een lelijk eendje dat een zwaan wordt. Het verhaal vormt ook een gouden mix tussen een lach en een traan.

In welke mate blijft de musical trouw aan de film?

Als je gaat lenen bij het werk van iemand anders, dan moet je daar het grootste respect voor tonen. De musical moet het zelfde parfum hebben, en de look en feel van de film uitstralen. Aan de andere kant is theater een verschillend medium, met eigen wetmatigheden. In een film kan je bijvoorbeeld makkelijk van de ene locatie naar de andere. In het theater heb ik dat opgelost door als decor een muziekspeeldoos met twee draaischijven te nemen. Een presentator en zijn backing vocals vormen de rode draad. Ze staan tegelijkertijd voor de oppervlakkigheid en uiterlijke schijn van de showbussiness.

Delen Dromen is van alle tijden

Is het thema nog actueel?

Ja, natuurlijk. Het gaat over de dromen van mensen. Over mensen die er alles aan doen om beroemd te worden, iets te betekenen. Dat is van alle tijden. Denk maar aan de bloggers en vloggers nu. In dit verhaal zie je ook de achterkant, de pijn, de tristesse. Vele zijn geroepen, weinig uitverkoren. Die laatste groep is veel groter. En die ziet vooral de glitter aan de buitenzijde.

Is "Lucky Manuelo" nog altijd de titelsong?

Ja, absoluut. Je ziet ook het nummer ontstaan op scène. Voor Jelle Cleymans is het zijn debuut als componist en tekstschrijver

Met welk gevoel zullen we de zaal verlaten?

Met een zeer warm gevoel. En dat kunnen we wel gebruiken in deze kille tijden.