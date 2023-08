In de uiterste hoek van continent Afrika in ZOO Planckendael zijn de nieuwe antilopenverblijven klaar. Bij de natuurlijke kronkelpaden vinden de kritiek bedreigde Somalische wilde ezels en de kwetsbare dorcasgazellen hun thuis, samen, in een verblijf vol verrijking zoals lavastenen, gras, zand, schors, heuvels, slowfeeders, rotsen en stammen. Deze idyllische weg leidt verder tot bij de bongofamilie, waar vooral de kleintjes Yuna en Yafar de bezoekers vertederen.

Met natuurlijke materialen zoals stammen, stenen rotsen, en planten creëerde ZOO Planckendael nieuwe buitenverblijven op maat van de dieren.

Bij de bongo's werd het oorspronkelijke bos tussen de twee perken bewaard zodat de dieren tussen de lagere begroeiing kunnen lopen, ervan kunnen knabbelen of mee spelen. Bongo's houden van heuvels en schutplaatsen waar ze de schaduw kunnen opzoeken. De ondergrond van gras, zand en schors verschilt en zorgt mee voor de natuurlijke verzorging en slijtage van hun hoeven.

De Somalische wilde ezels © ZOO Planckendael/Jonas Verhulst

Bij de Somalische wilde ezels en de dorcasgazellen zie je als bezoeker grote lavastenen om een deel van de beplanting te beschermen. Op de bodem is er een deel gras gelegd, wat dolomiet en zand voor zandbaden. In de herfst loopt een stukje van dit perk onder water tot moeras. Ook dat is een leuke uitdaging!

Co-housing

Deze diersoorten hebben allemaal Afrikaanse roots en ze voelen zich goed in elkaars gezelschap. In ZOO Planckendael hebben gemengde verblijven al bewezen dat goed te zijn voor het welzijn van de dieren. De vele interacties stimuleren natuurlijk gedrag en verrijken ieders leven. Dat van de dieren, én dat van de bezoekers.

Een dorcasgazelle © ZOO Planckendael/Jonas Verhulst

Samenleven geeft ook uitdagingen. Met rotsen zijn uitwijkplekken gemaakt waar de slanke dorcasgazellen wel geraken, maar de struisere ezels niet. Zo kunnen ze elk even afstand van elkaar nemen als dat nodig mocht zijn. Ook zijn er aparte voederplekken. De dorcasgazellen eten immers luzerne, een vlinderbloemige grassoort, die de Somalische wilde ezels niet mogen eten. Die kregen dan weer voederluiken in de houten schutting.

Bedreigde huisgenoten

Alle inwoners van het antilopenverblijf hebben nood aan bescherming en kweekprogramma's om hun voortbestaan te garanderen. In Noord-Afrika neemt het aantal dorcasgazellen continu af door gemotoriseerde jacht, droogte, overbegrazing door schapen en geiten en een steeds groter wordende concurrentie met de landbouw. Er leven nog maar 14 verschillende soorten gazellen op de wereld, waarvan twee soorten al uitgestorven zijn.

Van de Somalische wilde ezel en de Nubische wilde ezel leven er nog amper 200 soortgenoten in de natuur. Ook de bergbongo's hebben het zwaar. Hun aantal daalt drastisch door jacht met honden en habitatverlies door illegale houtkap. En in het verleden zijn er door de koeien van boeren fatale ziektes zoals de runderpest overgedragen. Er leven nog maar 100 dieren in de natuur.

ZOO Planckendael neemt daarom actief deel aan de broodnodige kweekprogramma's van deze diersoorten. En met succes! Dit voorjaar kreeg de bongofamilie in ZOO Planckendael twee jongen: Yuna en Yafar. En ook bij de dorcasgazellen was er heuglijk nieuws met de geboorte van Yazhara en Yobi!

Met natuurlijke materialen zoals stammen, stenen rotsen, en planten creëerde ZOO Planckendael nieuwe buitenverblijven op maat van de dieren. Bij de bongo's werd het oorspronkelijke bos tussen de twee perken bewaard zodat de dieren tussen de lagere begroeiing kunnen lopen, ervan kunnen knabbelen of mee spelen. Bongo's houden van heuvels en schutplaatsen waar ze de schaduw kunnen opzoeken. De ondergrond van gras, zand en schors verschilt en zorgt mee voor de natuurlijke verzorging en slijtage van hun hoeven. Bij de Somalische wilde ezels en de dorcasgazellen zie je als bezoeker grote lavastenen om een deel van de beplanting te beschermen. Op de bodem is er een deel gras gelegd, wat dolomiet en zand voor zandbaden. In de herfst loopt een stukje van dit perk onder water tot moeras. Ook dat is een leuke uitdaging! Deze diersoorten hebben allemaal Afrikaanse roots en ze voelen zich goed in elkaars gezelschap. In ZOO Planckendael hebben gemengde verblijven al bewezen dat goed te zijn voor het welzijn van de dieren. De vele interacties stimuleren natuurlijk gedrag en verrijken ieders leven. Dat van de dieren, én dat van de bezoekers. Samenleven geeft ook uitdagingen. Met rotsen zijn uitwijkplekken gemaakt waar de slanke dorcasgazellen wel geraken, maar de struisere ezels niet. Zo kunnen ze elk even afstand van elkaar nemen als dat nodig mocht zijn. Ook zijn er aparte voederplekken. De dorcasgazellen eten immers luzerne, een vlinderbloemige grassoort, die de Somalische wilde ezels niet mogen eten. Die kregen dan weer voederluiken in de houten schutting. Alle inwoners van het antilopenverblijf hebben nood aan bescherming en kweekprogramma's om hun voortbestaan te garanderen. In Noord-Afrika neemt het aantal dorcasgazellen continu af door gemotoriseerde jacht, droogte, overbegrazing door schapen en geiten en een steeds groter wordende concurrentie met de landbouw. Er leven nog maar 14 verschillende soorten gazellen op de wereld, waarvan twee soorten al uitgestorven zijn. Van de Somalische wilde ezel en de Nubische wilde ezel leven er nog amper 200 soortgenoten in de natuur. Ook de bergbongo's hebben het zwaar. Hun aantal daalt drastisch door jacht met honden en habitatverlies door illegale houtkap. En in het verleden zijn er door de koeien van boeren fatale ziektes zoals de runderpest overgedragen. Er leven nog maar 100 dieren in de natuur.ZOO Planckendael neemt daarom actief deel aan de broodnodige kweekprogramma's van deze diersoorten. En met succes! Dit voorjaar kreeg de bongofamilie in ZOO Planckendael twee jongen: Yuna en Yafar. En ook bij de dorcasgazellen was er heuglijk nieuws met de geboorte van Yazhara en Yobi!