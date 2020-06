Met enkel stemmen, muziek en sfeervolle geluiden, genieten van spannende (waargebeurde) verhalen, je onderdompelen in een stukje geschiedenis of je laten meeslepen door diepgravende interviews. Hoorspelen 2.0, zeg maar.

El Tarangu

Ex-tourwinnaar Lucien Van Impe krijgt in 2003 een telefoon van Spaans collega-wielrenner José Manuel Fuente, bijgenaamd El Tarangu. Ze gaan samen mosselen eten in Geraardsbergen. Het wordt een gezellige avond, maar er staat een olifant in de kamer: José Manuel Fuente is zeven jaar geleden gestorven. Werd Lucien in het ootje genomen of heeft El Tarangu zijn dood gefaked? Een sfeervolle podcast over je eigen dood in scène zetten, oplichters en vertrouwen.

via NPO Radio 1 Podcasts, www.nporadio1.nl of collectiefschik.com

© G.F.

De Blankenbergse tapes

We waren helemaal mee met deze podcast, die - spoileralert! - een als true crime vermomd fictief verhaal is. Je hoort een Nederlandse politie-inspecteur vertellen over de mysterieuze verdwijning van Hannah Rentmeesters. Wanneer haar lijk wordt gevonden, ziet de inspecteur gelijkenissen met een moordzaak van tien jaar eerder. Ondertussen vertelt studente Maya over haar ontmoeting met een Tinderdate. Alle verhalen komen samen in een aftands hotel in Blankenberge.

via www.vpro.nl.

Nerdland

Elke maand brengt Lieven Scheire je de nieuwste ontwikkelingen in de wetenschap. Het opzet is simpel. Scheire zit met enkele gasten rond de tafel, échte wetenschappers, zoals o.a. kankeronderzoeker Hetty Helsmoortel en entomoloog Peter Berx, maar ook enthousiaste wetenschapsfans, zoals Bart Van Peer, die op eigen wijze commentaar leveren op wetenschapsnieuwtjes. De grapjes hebben soms een hoog nerdgehalte, maar ook als je geen voorliefde hebt voor fysica, chemie of wiskunde, word je door deze wetenschapsgeeks geprikkeld.

via www.nerdland.be

© BELGAIMAGE

De Bourgondiërs

Meer nog dan het boek, is de podcast nu al een klassieker, die je kan blijven herbeluisteren. Meesterverteller Bart Van Loo serveert op onderhoudende wijze het onstaan van de Nederlanden en neemt je op sleeptouw met verhalen over spectaculaire moorden, onwaarschijnlijke middeleeuwse banketten, vergeten topkunstenaars, zoals Klaas Sluter, of het dagelijks leven van de geniale Jan Van Eyck. Dat levert pareltjes op, zoals de passage over de hondsbrutale moord op Jan zonder Vrees of de strapatsen van Jacoba van Beieren. Een podcast waarvan we met tegenzin het einde zagen naderen.

via Klara Podcast.

Het oord

De allereerste Vlaamse fictiepodcast werd gelanceerd tijdens de lockdownperiode en gaf nog niet al haar geheimen prijs op het moment dat we dit artikel schreven. Hoe het verhaal afloopt, weten we wel: in een mysterieus bos worden 43 levenloze lichamen gevonden. Een verteller loodst je door de laatste maanden van deze mensen, aan de hand van dagboek- en geluidsfragmenten van enkele van de bewoners van het bos. De personages zijn niet altijd even geloofwaardig, maar de podcast vertrekt wel van een boeiende plot en werkt langzaam naar de pointe toe.

via www.hetoord.be

De onwaarschijnlijke Ronde van Vlaanderen

Wielerliefhebbers hebben hem dit voorjaar moeten missen: de Ronde van Vlaanderen. Wie snakt naar de denderende commentaar vol beeldtaal en weetjes van Ruben Van Gucht en Renaat Schotte - al wordt die laatste wel vaak onderbroken op cruciale momenten - komt in deze podcast zeker aan zijn trekken. In een fictieve editie van de Ronde nemen wielerhelden van vroeger en nu het tegen elkaar op. Ze fietsen, eten eclairs, botsen met paarden, gaan met elkaar op de vuist,... En ook in deze Ronde komt er een winnaar over de meet.

via www.geluidshuis.be

© BELGAIMAGE

Iemand

Wat is er geworden van Rosalie Niemand, wiens levensverhaal in de jaren 90 voor ophef zorgde? Wat bezielde pornoster Erika. Of Steven, een gewezen gangster die zijn leven beterde en dan merkt dat een tweede kans niet evident is? Hoe bewonderenswaardig is het pad dat de Vietnamese Vlaming Long Tran Khanh aflegde sinds hij hier op zijn 13de, tegen zijn zin, als bootvluchteling aanspoelde. Gewone mensen met buitengewone verhalen is het concept achter Iemand, dat je een half uurtje lang meeneemt en onderdompelt in het leven van een ander.

via www.radio1.be

Waarom?

Ruim 20 jaar geleden stapte Bjorn, een jeugdvriend van radiomaakster Eva Moeraert, totaal onverwacht uit het leven. Iedereen was geschokt, maar niemand durfde destijds de waaromvraag uitspitten. Bij Eva blijft het knagen, tot ze beslist om haar verleden weer op te rakelen in de hoop eindelijk antwoorden te vinden. Bij de ouders, politiemensen, vrienden van toen en bekenden van Bjorn, die nooit eerder spraken. Eva gaat erg omzichtig te werk om geen onnodige wonden weer open te halen, maar durft ook diepgaand te graven en het thema breed te belichten. Daardoor klinkt Waarom nooit zwaarmoedig, maar vooral als een boodschap van hoop voor iedereen die achterblijft.

Via www.nporadio1.nl

De geschikte app Podcasts kan je beluisteren via het platform of de (radio)zender die het luisterverhaal heeft gemaakt. Leuker is het om te snuisteren in het ruime aanbod van speciaal voor podcasts en luisterboeken ontworpen apps. Via filters en het zoekscherm kan je heel gericht het thema en de podcast vinden die jij wil beluisteren. Enkele handige podcastapps zijn Podcast Addict, Castbox, Stitcher en Pocket Cast. Maar ook via muziekstreamingdienst Spotify kan je podcasts beluisteren.

