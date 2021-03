De Vlaamse schilder Roger Raveel zou in 2021 honderd jaar zijn geworden. Een aanleiding voor Bozar in Brussel om een uitgebreide hommage te brengen met een compleet overzicht van zijn oeuvre.

Voor de retrospectieve verzamelde Bozar 150 werken: schilderijen, etsen, installaties. Raveel, die in 2013 overleed, onderscheidde zich volgens curator Frans Wilhelm Kaiser van zijn generatiegenoten door een geheel eigen beeldtaal te ontwikkelen, tussen figuratieve en abstracte kunst. Toch is hij een vaak onderbelichte en onderschatte kunstenaar. Met de tentoonstelling wil Bozar de aandacht vestigen op die eigenheid en een totale kijk bieden op zijn gevarieerde oeuvre.

Roger Raveel, Het verschrikkelijke mooie leven, 1965, Unibreda nv © Raveel - MDM

Alledaags en universeel

Zelf zei Raveel altijd dat zijn werk begint in 1948, tevens het jaar dat hij trouwde met zijn buurmeisje Zulma, die zijn muze zou blijven. De tentoonstelling neemt dat jaar dan ook als startpunt, wanneer Raveels karakteristieke realisme begint vorm te krijgen.

Roger Raveel, Portret van Zulma, 1948-1949, Collectie Vlaamse Gemeenschap/Roger Raveel Museum © Raveel - MDM. Foto: Peter Claeys

Zijn werk is heel herkenbaar aan een aantal zaken die altijd terugkeren: sterke contouren, het weglaten van details, vitale kleuren, zelfportretten, gestreepte personages, vierkanten, karretjes, betonnen palen en spiegels. Het zijn ook de thema's waarrond de tentoonstelling is opgebouwd. Ze maken de unieke manier van kijken van de kunstenaar duidelijk. Het zijn als het ware referentiekaders of anders gezegd, variaties op zijn overkoepelende onderwerp: de mens in zijn alledaagse beslommeringen en als universeel gegeven. Het universele in de alledaagsheid tonen.

Roger Raveel, Zelfportret met karretje, 1981, Collectie Provincie Oost-Vlaanderen/Roger Raveel Museum © Raveel - MDM. Foto: Peter Claeys

Machelen-aan-de-Leie

In een tijd waarin de kunstwereld alsmaar internationaler werd, bleef Raveel trouwens doelbewust zijn hele leven in zijn geboortedorp Machelen-aan-de-Leie wonen en liet hij zich inspireren door het lokale: zijn familie, huis en directe omgeving: de tuin achter het huis, het voetbalveld, de fiets....

Roger Raveel, Het venster, 1962, Particuliere verzameling/Roger Raveel Museum © Raveel - MDM. Foto: Peter Claeys

Zijn vrouw Zulma en zijn vader, met wie hij samenleefde, vormden daarbij vaak een inspiratiebron. Raveel romantiseerde niet. Hij zag de schoonheid en het authentieke in de banaliteit.

Roger Raveel. Een Retrospectieve. 18/3 tot 21/7/2021 in Bozar, Brussel. Info: www.bozar.be

