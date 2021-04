De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel (KMSK) presenteren dit voorjaar een ruime selectie uit hun Alechinsky-collectie. Dat de Belgische kunstenaar het museum recent 45 nieuwe werken schonk, heeft daar alles mee te maken.

De KMSK en Pierre Alechinsky, 93 ondertussen en met een carrière van meer dan 70 jaar op de teller, hebben een lange geschiedenis samen. Al in de inkomhal maak je kennis met twee van zijn monumentale werken. En in 2007 kreeg Alechinsky een grote retrospectieve in het museum. Da's inmiddels 14 jaar geleden en de schenking, die werken omvat van de jaren '80 tot nu, vormt dan ook een mooie aanleiding voor een nieuwe tentoonstelling. Samen met een selectie van werken die de KMSK al in haar bezit heeft.

Gepentekende schillen, Pierre ALECHINSKY (1962), Oost-Indische inkt op oud vergépapier. © KMSKB, Brussel / Courtesy of the artist | foto: Grafisch Buro Lefevre, Heule

Inkt en penseel

Carta canta 'zingend papier' , onder die noemer worden 200 van de 270 Alechinsky's van het KMSK, getoond.

Lente jaar 20, Pierre ALECHINSKY (1920), | Oost-Indische inkt, gewassen op een 19e-eeuwse Spaanse register pagina. © KMSKB, Brussel / Courtesy of the artist | foto: J. Geleyns - Art Photography

De tentoonstelling plaatst zijn tekeningen centraal. Ze zijn bijna allemaal gemaakt op papier en de kunstenaar maakte daarbij veelvuldig gebruik van verschillende technieken. "Carta Canta" verwijst naar het 'zingen' van de inkt, het lyrische van de bewegende penseel, het schrift. Zij vormen een belangrijk leidraad in zijn etsen, litho's en schilderijen, zegt Michel Draguet, directeur van de KMSK.

Opengevouwen krant, Pierre ALECHINSKY (1965), Oost-Indische inkt op Japans papier. © KMSKB, Brussel / Courtesy of the artist | foto: J. Geleyns - Art Photography

Enkele bijzondere werken? Le Journal Deplié uit 1965 en bij de recente schenking, Service des Eaux, Arles, uit 1985.

Service des eaux, Arles, Pierre ALECHINSKY (1985). Stempel, Oost-Indische inkt en aquarel op Chinees papier. © KMSKB, Brussel / Courtesy of the artist | foto: J. Geleyns - Art Photography

De in Sint-Gillis geboren Pierre Alechinsky startte zijn carrière als een van de pioniers van de avant-gardegroep COBRA (1949-1951). Met 270 werken beschikken de KMSK over een aanzienlijke Alechinsky-collectie. Eigenlijk hopen we dat we ze op termijn, net als de Magritte's, zullen kunnen onderbrengen in een apart museum, het Alechinsky-museum, aldus nog Draguet.

Carta Canta. Nog tot 1 augustus 2021 in de KMSK, Regentschapstraat 3, Brussel. Info: https://www.fine-arts-museum.be/

De KMSK en Pierre Alechinsky, 93 ondertussen en met een carrière van meer dan 70 jaar op de teller, hebben een lange geschiedenis samen. Al in de inkomhal maak je kennis met twee van zijn monumentale werken. En in 2007 kreeg Alechinsky een grote retrospectieve in het museum. Da's inmiddels 14 jaar geleden en de schenking, die werken omvat van de jaren '80 tot nu, vormt dan ook een mooie aanleiding voor een nieuwe tentoonstelling. Samen met een selectie van werken die de KMSK al in haar bezit heeft.Carta canta 'zingend papier' , onder die noemer worden 200 van de 270 Alechinsky's van het KMSK, getoond. De tentoonstelling plaatst zijn tekeningen centraal. Ze zijn bijna allemaal gemaakt op papier en de kunstenaar maakte daarbij veelvuldig gebruik van verschillende technieken. "Carta Canta" verwijst naar het 'zingen' van de inkt, het lyrische van de bewegende penseel, het schrift. Zij vormen een belangrijk leidraad in zijn etsen, litho's en schilderijen, zegt Michel Draguet, directeur van de KMSK. Enkele bijzondere werken? Le Journal Deplié uit 1965 en bij de recente schenking, Service des Eaux, Arles, uit 1985.De in Sint-Gillis geboren Pierre Alechinsky startte zijn carrière als een van de pioniers van de avant-gardegroep COBRA (1949-1951). Met 270 werken beschikken de KMSK over een aanzienlijke Alechinsky-collectie. Eigenlijk hopen we dat we ze op termijn, net als de Magritte's, zullen kunnen onderbrengen in een apart museum, het Alechinsky-museum, aldus nog Draguet.