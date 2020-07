Het webformulier of officieel het Public Health Passenger Locator Form, dat iedereen die langer dan 48 uur in het buitenland verblijft of ons land langer dan 48 uur bezoekt vanaf 1 augustus voor zijn terugkeer naar ons land moet invullen, is klaar.

De verplichting om het formulier in te vullen geldt vanaf 1 augustus. Dus iedereen die nu al in het buitenland verblijft en op 1 augustus of later terugkeert naar ons land, zal het moeten invullen. De verplichting geldt ook voor buitenlanders die minstens 48 uur naar België komen. Bij luchtvaartmaatschappijen wordt het een vereiste om in te checken. Maar ook reizigers die met de wagen, trein of een ander vervoermiddel meer dan 48 uur in het buitenland hebben verbleven, zullen het moeten invullen voor hun terugkeer. Er zouden steekproefsgewijze controles komen aan de grens.

Er is gekozen voor een webformulier en dus niet voor een app. Men moet enkel voor de laatste veertien dagen van zijn verblijf aanvinken in welke regio's men heeft verbleven. Het document kan ten vroegste 48 uur op voorhand worden ingevuld.

De gegevens die u invult, worden nadat u het webformulier heeft verstuurd naar het opgegeven e-mailadres gestuurd zodat u deze steeds kan voorleggen wanneer u dat gevraagd wordt.

Wie niet over een mobiele telefoon beschikt waarmee hij het formulier kan invullen en indien nodig kan voorleggen, moet een afgedrukt (Engelstalig) formulier invullen en bij zich hebben.

