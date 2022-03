Zwevende sculpturen, persoonlijke voorwerpen, getuigenissen, projecties,... Stap in de voetsporen van Antoine de Saint Exupéry, aan de hand van een immersieve tentoonstelling op de planeet Brussel.

Het is de stem van Marie de Saint Exupéry, de moeder van Antoine, die je door het poëtische universum gidst van de Franse schrijver, die in 1944 verdween tijdens een vlucht boven Marseille. Je komt meteen terecht tussen beeldhouwwerken die door de donkere ruimte zweven. Ze werden ontworpen door de Franse kunstenaar Arnaud Nazare-Aga. Ze tonen ons de geschiedenis van de Kleine Prins, dat blonde ventje dat van een verre planeet kwam om ons te vertellen over onszelf. Zijn liefde voor zonsondergangen, de baobabs die zijn planeet bedreigen, de vos die hij moet temmen, het schaap dat hij moet tekenen en zijn kostbare roos.

In het volgende deel van de tentoonstelling kom je meer te weten over de vader van De Kleine Prins, het meest vertaalde boek ter wereld, na de bijbel. Hij was een luchtvaartpionier, een soldaat tijdens de Tweede Wereld- oorlog en hij hield van het leven en de mensheid. Die aspecten uit zijn leven zie je terugkomen in zijn verhalen.

Verstoppertje

"Het is de eerste keer dat zoveel persoonlijke voorwerpen, foto's, manuscripten en tekeningen werden verzameld om het levensverhaal van de schrijver te vertellen", aldus de organisatoren van de expo. "De bezoeker bladert door de waargebeurde roman, waarvan elke scène zo in beeld werd gebracht dat je je kan onderdompelen in een leven en een tijdperk, die van de luchtvaartfreaks." Ontdek replica's van vliegtuigen, filmprojecties, audiovisuele montages, getuigenissen van de schrijver, zijn familie en zijn vrienden, kladversies van zijn luchtvaartuitvindingen en de 'vliegende fiets' die de Saint Exupéry ontwierp als kind.

© tempora

De wereld van de Kleine Prins en die van zijn bedenker komen samen in een immersieve ruimte waar je mee verstoppertje speelt met de twee protagonisten. "Te midden van een prachtig decor vinden ze elkaar terug, lopen ze verloren, achtervolgen ze el-kaar in een show die gebruikmaakt van de allernieuwste audiovisuele technologie." Hun echte en gedroomde levens raken zo met elkaar verstrengeld.

Op het einde van het parcours mag je zelf in actie komen. In het interactieve atelier van de Kleine Prins word je geconfronteerd met situaties uit het leven en het oeuvre van de schrijver. Jij mag kiezen welke bedenkingen, welk gedrag en reacties op jou van toepassing zijn. Deze ruimte toont aan dat de boodschap van de Saint Exupéry nog heel actueel is. Want in het werk van de schrijver komen vijf tijdloze thema's terug: verantwoordelijkheid, spiritualiteit, solidariteit, vriendschap en menselijkheid. Deze reis door het universum van de Kleine Prins zal dan ook oud en jong inspireren.

Antoine de Saint Exupéry. De Kleine Prins tussen de mensen. Paleis 2, Brussels Expo. 25/2 tot 30/6. expo-petitprince.com/nl

