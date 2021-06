Als mensen onbeperkt zouden leven, zou de West-Vlaamse schrijver Stijn Streuvels dit jaar 150 zijn geworden. De hele zomer lang kan je Het Lijsternest bezoeken, zijn goed bewaarde woonhuis in Ingooigem, waar voor zijn verjaardag Magnum-fotografe Bieke Depoorter en Amerikaans auteur Gideon Jacobs samen het werk 'De Lijn' creëerden.

Wie was Stijn Streuvels? Hij werd in 1871 geboren in het West-Vlaamse Heule als Frank Lateur, zoon van kleermaker Camiel Lateur. Omdat hij niet kon aarden op school, volgende hij eerst een opleiding tot bakkersgast, maar zijn talenten lagen elders. Net als zijn oom Guido Gezelle, bleek hij al snel een begenadigd schrijver. Zijn beroemdste werken? De Vlaschaard, De Teleurgang van de Waterhoek (verfilmd als Mira) en Leven en Dood in den Ast. Zijn verhalen speelden zich telkens af in het agrarische Vlaanderen rond de vorige eeuwwisseling. Vooraleer je verveeld terugdenkt aan verplichte schoolliteratuur over het boerenleven: Streuvels, die in 1969 overleed, werd meermaals genomineerd voor de Nobelprijs Literatuur.

Glooiende velden

In alle rust schrijven deed hij in Het Lijsternest, de prachtige plattelandsvilla die hij in 1904 liet optrekken en waar hij samen met vrouw Alida Staelens en zijn vier kinderen meer dan 60 jaar zou wonen. Streuvels hoopte dat Het Lijsternest na zijn dood intact bewaard zou blijven. En zo geschiedde. De Vlaamse overheid en Het Letterenhuis zorgen er nu voor dat iedereen er van kan mee genieten.

Het huis voert je meteen honderd jaar terug in de tijd. Alle meubels, familiefoto's, schilderijen, decoratievoorwerpen en uiteraard zijn bibliotheek en werkkamer zijn authentiek en zien er nog precies uit alsof de schrijver er elk moment kan binnenwandelen. In de hal hangt zijn persoonlijke jas en hoed, in zijn werkkamer lijkt hij zijn bril vergeten. Daar staat trouwens al meer dan een halve eeuw zijn schrijftafel voor het raam, met uitzicht over de glooiende Ingooigemse velden die hem inspireerden. Toch gaat ook Het Lijsternest met zijn tijd mee. Via een Ipad kan je in augmented reality duiding krijgen over wat je ziet. Of foto's oproepen uit de tijd toen de bewoners er nog hun dagelijkse leven deelden.

Grenzen

In de zomer is het huis open voor bezoekers. In de winter mogen er schrijvers verblijven. Deze keer waren dat Magnum-fotografe Bieke Depoorter, zelf inwoner van Ingooigem, en Amerikaans auteur Gideon Jacobs. Zij maakten samen "De Lijn/ The Line". Jacobs schreef, geïnspireerd door de locatie, een kortverhaal over hoe mensen 'grenzen' bewust en onbewust beleven of al dan niet zelf trekken. Je beluistert het via een koptelefoon terwijl je door het huis en de tuin van Streuvels wandelt. Foto's van Bieke Depoorter, die in de verschillende kamers staan opgesteld, illustreren losjes het verhaal. Streuvels was trouwens zelf ook een fervent fotograaf. Enkele van zijn foto's kan je al zien in het huis, de rest wordt in het najaar tentoongesteld in het Letterenhuis in Antwerpen.

The Line - Bieke Depoorter & Gideon Jacobs, nog tot 30/9/2021 in Het Lijsternest, Stijn Streuvelsstraat 25, Ingooigem (Anzegem). Woe-zo, 11u tot 17u. Tickets via lijsternest@vlaanderen.be. Info: https://www.letterenhuis.be/nl/expo/the-line

https://www.letterenhuis.be/nl/pagina/het-lijsternest

