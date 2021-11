Als er één festival is waar je naartoe wil wanneer de dagen korter en kouder worden, dan is het wel het Lichtfestival Gent. Vijfendertig locaties worden er in november op een bijzondere manier verlicht.

Meer dan 30 kunstenaars uit binnen- en buitenland gaan aan de slag met licht. De lichtinstallaties, kunstwerken, videomapping en -projecties kan je zien langs een parcours van 7,2 km. Dat is langer dan bij vorige edities om het publiek wat te spreiden. Het is ook de perfecte manier om de stad te (her)ontdekken, want het voert je langs een aantal prachtige plekken zoals de Sint-Michielsbrug en de Korenlei, maar ook door minder bekende delen van Gent: het Prinsenhof of de wijken Macharius-Heirnis en Sluizeken-Tolhuis-Ham. Het volledige parcours is verkeersvrij. Geen nood als je niet zo sportief bent: er is geen echt begin -of eindpunt. Je start en eindigt waar je wil en kan dus ook de route inkorten.

De grote brand van Gent

Omdat het lichtfestival zijn tiende verjaardag viert, worden populaire creaties uit vorige edities teruggehaald, zij het in licht gewijzigde vorm en op andere locaties. The big fire of Ghent that never happened uit 2011 is zo'n werk waar nog lang over nagepraat werd. De Oostenrijkse kunstenaar Michael Langeder zette toen het Belfort illusionair in brand met een indrukwekkende rook- en lichtinstallatie. Dat leverde trouwens ongeruste telefoontjes op van inwoners. Nu laat Langeder het vuur overslaan naar de Sint-Niklaaskerk. De betekenis van dit onheilsscenario? De kunstenaar wil wijzen op de kwetsbaarheid van erfgoed in de stad.

Ook de prachtige maan uit 2018 is een werk dat terugkeert. Deze keer laat ze haar licht schijnen over de Korenlei. Officieel heet ze Museum of the moon, en ze is een replica van de maan met een diameter van zeven meter. De Britse kunstenaar Luke Jerram maakte haar perfect op schaal: 1 cm staat voor 5 km. De mysterieuze, stralende maan zweeft boven de hoofden van het publiek en lijkt daardoor erg dichtbij. In 2018 groeide ze uit tot een absolute selfie hotspot.

Lockdownlicht

Naast de iconische lichtinstallaties uit voorgaande edities valt er ook veel nieuws te ontdekken, onder andere afstudeerprojecten en lockdownwerken. Lichtfestival Gent deelde tijdens de-periode-die-we-allemaal-willen-vergeten 450 looplampen uit in Gentse woonzorgcentra, scholen en (kunst)verenigingen.

Eén opdracht: creatief en eigenzinnig aan de slag gaan en een originele lampenkap ontwerpen. Het bijzondere resultaat is te zien in de buurt van het Spaanskasteelplein, de Stadshal en de Grauwpoort.

Lichtfestival Gent. 10 tot 14/11 in Gent. 19-24 uur. Op 14/11, 18-24 uur. Gratis. lichtfestivalgent.be

