Het kasteel van Louvignies katapulteert je recht naar de belle epoque. Van de kamertjes van het dienstpersoneel tot de pronksalons, alles bleef bewaard.

Je zou bijna denken dat de kasteelbewoners net even weg zijn en elk moment kunnen terugkomen. We zien kamermeisjes door de ruimtes trippelen, een buigende butler met gesteven boord en een kokkin met rode handen van het werk. En uiteraard de graaf en de gravin - hij weggedoken in zijn herenjas, zij ingesnoerd in haar hoepelrok met ontelbare onderjurken. Je hebt hier weinig verbeelding nodig om dienstmeiden aan het werk te zien of gasten te zien ruisen van salon naar salon.

...