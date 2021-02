Schatten uit het Victoria and Albert Museum bewonderen, zonder Londen aan te doen. Het kan. Het Diamantmuseum in Antwerpen (DIVA) toont een topselectie uit de Londense Rosalinde & Arthur Gilbert Collection.

WIE WAREN DE GILBERTS?

Arthur Bernstein (1913-2001) en Rosalinde Gilbert (1913-1995) werden in Londen geboren en trouwden in 1934, waarbij Arthur de naam van zijn vrouw aannam. Samen runden ze een bloeiend modebedrijf. Het was een periode die hun verfijnde smaak en oog voor kostbare materialen, details en vakmanschap bepaalde. Hun zaak draaide zo goed dat na WOII hun fortuin al gemaakt was. In 1949 ruilden de Gilberts Londen in voor Los Angeles, waar ze een succesvolle vast- goedonderneming opstartte...

Arthur Bernstein (1913-2001) en Rosalinde Gilbert (1913-1995) werden in Londen geboren en trouwden in 1934, waarbij Arthur de naam van zijn vrouw aannam. Samen runden ze een bloeiend modebedrijf. Het was een periode die hun verfijnde smaak en oog voor kostbare materialen, details en vakmanschap bepaalde. Hun zaak draaide zo goed dat na WOII hun fortuin al gemaakt was. In 1949 ruilden de Gilberts Londen in voor Los Angeles, waar ze een succesvolle vast- goedonderneming opstartten. Hun villa in Beverly Hills was een replica van een Tudorhuis. Ze reisden de wereld rond op zoek naar mooie objecten om het in te richten. In de jaren 60 startte het koppel volop met verzamelen, wat na bijna 40 jaar meer dan 1.000 kostbare voorwerpen opleverde. Het grootste gedeelte bestaat uit kleine sierstukken in edele metalen, zoals gouden (snuif)dozen, email en mozaïeken van de 16de tot de 20ste eeuw. Sommige ervan behoorden ooit toe aan illustere eigenaars, zoals de Rus- sische Katharina De Grote en Napoleon Bonaparte. In 1996, een jaar na de dood van Rosalinde, schonk Arthur Gilbert de volledige collectie aan de Britse staat. Het koppel vond het erg belangrijk dat ze publiek toegankelijk zou zijn en sinds 2008 bevindt ze zich in het V&A in Londen. Voor de expo in het DIVA komen 90 topstukken naar Antwerpen. Een ervan is een patrijsbeker uit de 16de eeuw. Het DIVA wilde deze absoluut in bruikleen. Directeur Eva Olde Monnikhof: "Niet alleen is deze beker uitzonderlijk snijwerk. Hij biedt ook context voor een van onze ei- gen meesterwerken: de 16de-eeuwse uilenbeker." Een andere blikvanger is de snuifdoos van Frederik de Grote, koning van Pruisen. Ze is gevormd uit chrysoprase, een zeldzame edelsteen gedolven in Silezië, en bezet met hardstenen en diamanten. En dan is er nog de gouden snuifdoos met diamanten monogram van koningin Victoria, gedateerd 24 september 1837. Schrik niet wanneer je plots de 20 jaar geleden overleden Arthur Gilbert echt denkt te zien. Het is zijn wassen evenbeeld. De rijke ondernemer gaf destijds zelf de opdracht om zijn beeltenis in was te gieten, gehuld in zijn favoriete tennisoutfit. Het beeld wordt zelden geëxposeerd omdat het nogal fragiel is. De tentoonstelling is georganiseerd door het V&A Museum en reist later nog naar Azië en Amerika.