Het echte Downton Abbey, een indrukwekkende Victoriaanse bouwwerk

In september zien we in de bioscoop eindelijk hoe het de familie Crawley is vergaan sinds de laatste aflevering van het Britse kostuumdrama Downton Abbey. In werkelijkheid heet Downton Abbey Highclere Castle en bevindt het zich in Newbury. En ja, je kan het bezoeken.

Mr. Carson, de butler in Downton Abbey. © BELGAIMAGE