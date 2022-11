Met zijn hunebedden en weelderige bossen maakt Drenthe de oermens in je los. Het is de ideale plek voor een bossafari, een tocht met de schaapherder of een cursus wildkoken.

Modderplassen, kuilen in de weg, laaghangende takken... Een bossafari over de Drentse Hondsrug, achter het stuur van een elektrische golfkar met terreinbanden laat je in een paar uur een groot deel van de bossen, grafheuvels, vennen en heidevelden zien. De Hondsrug ontstond tijdens de Saale-ijstijd, zo'n 150.000 jaar geleden. "Een enorme gletsjer heeft toen kaarsrechte, evenwijdige ruggen in het landschap uitgesneden", vertelt Harrie Wolters van Eko-tours. "Unieke krassen in het landschap , die zijn uitgeroepen tot Unesco Global Geopark. Met de gletsjers kwamen vanuit Scandinavië ook de enorme stenen mee waarmee de hunebedbouwers hun imposante bouwwerken maakten. Zoals Hunebed D27, waarvan de grootste steen meer dan 20 ton weegt. Ook nu nog blijkt dit een spirituele plek waar mensen komen mediteren en rituelen uitvoeren.

Hunebed D27, het grootste hunebed van Nederland. © Hans Zeegers

Schoonebeker heideschapen

Via de N34 of Hunebed Highway passeer je grote graszodenkwekerijen. Toch zijn veel oude landschapselementen nog intact of in hun oude glorie hersteld. Bij de Hunze, een oud kanaal dat teruggegeven is aan de natuur en nu weer ouderwets mea

ndert, kan je met Leah en Tim van In Het Wilde Weg de oernatuur van het Hunzedal ontdekken.

Wild koken aan de Hunze. © Hans Zeegers

We beginnen met een kop thee van zilversparnaalden, aromatisch, lichtzoet en "goed voor je luchtwegen. Vroeger maakten ze hier hoestsiroop van", vertelt Leah. Nadat we de beverburcht bij de rivier hebben bewonderd, gaan we op wildplukexcursie langs de oever. Vogelmuur, paardenbloem en veldzuring zijn heerlijk in een salade. En met zevenblad, hondsdraf, watermunt en dovenetel weten Leah en Tim ook raad. Zo verdwijnt hondsdraf in de lekkere linzensoep die Tim op het kampvuur klaarmaakt. "We proberen mensen bewust te maken dat onze natuur vol waardevolle planten staat, die je niet met gif moet bestrijden", zegt Leah.

Lin, de hond van de schaapherder. © Hans Zeegers

Dat is ook de missie van Neils Tiktak, die zijn beroep als grafisch ontwerper verruilde voor dat van herder van de schaapskudde van Orvelte. Hij zorgt voor 450 Schoonebeeker heideschapen, een zeldzaam ras. "Om de biodiversiteit te verhogen, heb je schapen nodig. Ze gaan vergrassing tegen." Bordercollie Lin houdt de schapen continu in het oog. "Die focus op de schapen noemen we het eye", legt Neils uit. "Als ze nog pup zijn, kan je al zien of ze dat hebben en dus geschikt zijn als herdershond." Samen met de boswachter wil Neils wandelingen met de kudde organiseren, maar gewoon vragen om met hem mee te lopen is geen probleem. "Het is een mooie manier om het verhaal over onze dieren en het belang van natuurbeheer te vertellen."

Bezoekers bij de schaapskudde van Orvelte. © Hans Zeegers

Meer weten? Eko-Tours-excursie, eko-tours.nl. Het Hunebedcentrum (Borger), hunebedcentrum.eu. In Het Wilde Weg, inhetwildeweg.nl Schaapherder Neils (Orvelte), schaapskuddeorvelte.nl

Modderplassen, kuilen in de weg, laaghangende takken... Een bossafari over de Drentse Hondsrug, achter het stuur van een elektrische golfkar met terreinbanden laat je in een paar uur een groot deel van de bossen, grafheuvels, vennen en heidevelden zien. De Hondsrug ontstond tijdens de Saale-ijstijd, zo'n 150.000 jaar geleden. "Een enorme gletsjer heeft toen kaarsrechte, evenwijdige ruggen in het landschap uitgesneden", vertelt Harrie Wolters van Eko-tours. "Unieke krassen in het landschap , die zijn uitgeroepen tot Unesco Global Geopark. Met de gletsjers kwamen vanuit Scandinavië ook de enorme stenen mee waarmee de hunebedbouwers hun imposante bouwwerken maakten. Zoals Hunebed D27, waarvan de grootste steen meer dan 20 ton weegt. Ook nu nog blijkt dit een spirituele plek waar mensen komen mediteren en rituelen uitvoeren. Via de N34 of Hunebed Highway passeer je grote graszodenkwekerijen. Toch zijn veel oude landschapselementen nog intact of in hun oude glorie hersteld. Bij de Hunze, een oud kanaal dat teruggegeven is aan de natuur en nu weer ouderwets meandert, kan je met Leah en Tim van In Het Wilde Weg de oernatuur van het Hunzedal ontdekken. We beginnen met een kop thee van zilversparnaalden, aromatisch, lichtzoet en "goed voor je luchtwegen. Vroeger maakten ze hier hoestsiroop van", vertelt Leah. Nadat we de beverburcht bij de rivier hebben bewonderd, gaan we op wildplukexcursie langs de oever. Vogelmuur, paardenbloem en veldzuring zijn heerlijk in een salade. En met zevenblad, hondsdraf, watermunt en dovenetel weten Leah en Tim ook raad. Zo verdwijnt hondsdraf in de lekkere linzensoep die Tim op het kampvuur klaarmaakt. "We proberen mensen bewust te maken dat onze natuur vol waardevolle planten staat, die je niet met gif moet bestrijden", zegt Leah. Dat is ook de missie van Neils Tiktak, die zijn beroep als grafisch ontwerper verruilde voor dat van herder van de schaapskudde van Orvelte. Hij zorgt voor 450 Schoonebeeker heideschapen, een zeldzaam ras. "Om de biodiversiteit te verhogen, heb je schapen nodig. Ze gaan vergrassing tegen." Bordercollie Lin houdt de schapen continu in het oog. "Die focus op de schapen noemen we het eye", legt Neils uit. "Als ze nog pup zijn, kan je al zien of ze dat hebben en dus geschikt zijn als herdershond." Samen met de boswachter wil Neils wandelingen met de kudde organiseren, maar gewoon vragen om met hem mee te lopen is geen probleem. "Het is een mooie manier om het verhaal over onze dieren en het belang van natuurbeheer te vertellen."