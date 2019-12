De kans dat er op een donkere winteravond een gezelschapsspel op tafel belandt, is groot. Steeds meer mensen (her)ontdekken deze leuke manier van samen iets te beleven.

Speelgoedwinkels verkopen almaar meer gezelschapspellen, bordspelwinkels worden zowat platgelopen, spellenclubs barsten uit hun voegen en spellencafés zien het licht. Het bordspel zit al een aantal jaren in de lift en daar lijkt vooralsnog geen einde aan te komen. Niet overtuigd? Ga op vrijdagnamiddag eens een koffie drinken in café The Playground in het Antwerpse Centraal Station. Tussen de cappuccino's en streekbieren rollen de dobbelstenen, strijden pionnen om de eerste plaats en bespreken spelers wat hun volgende stap op het spelbord wordt. Het publiek: heel divers. Al zijn twintigers en dertigers in de meerderheid.

...