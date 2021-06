Niemand heeft hem ooit gezien, maar iedereen weet wie hij is: de Britse graffitikunstenaar Banksy. In Brussel heeft hij nooit een muurschildering achtergelaten en dat wordt nu ruimschoots gecompenseerd met 80 werken in de tentoonstelling Bansky: genius or vandal hartje hoofdstad.

Dat Banksy zijn plekken goed weet te kiezen is geen geheim. En dat is deze keer niet anders. In het huis van de Gilde der Boogschutters op de Grote Markt zijn zowat tachtig authentieke werken van de mysterieuze kunstenaar samen gebracht. Want Banksy maakt niet alleen graffiti, hij werkt ook op papier en doek. Deze zijn afkomstig uit privé- collecties en voor het eerst in België te zien. Daarnaast worden foto's van zijn graffiti op openbare plaatsen overal in de wereld muurbreed geprojecteerd, waardoor je de indruk krijgt er ter plaatse naar te kijken

Wie is Banksy?

Wat weten we over de Banksy? Dat hij een Britse kunstenaar is die werd geboren in 1973 en ergens in de jaren '90 met zijn graffitikunst startte. Maar hij is zoveel meer dan een kunstenaar. Banksy is een hele cultus. Het feit dat hij al dertig jaar onder een pseudoniem werkt en anoniem is gebleven, draagt daar natuurlijk toe bij. Anonimiteit is zijn handelsmerk. Geruchten doen de ronde en af en toe beweert een journalist achter de identiteit te zijn gekomen, maar tot nu toe is hij er in geslaagd om incognito te blijven. Hoewel? Even lijkt hij echt naar de Grote Markt afgezakt. In de tentoonstellingsruimte is zijn studio nagebouwd, en daar zit, een donker figuur met capuchon. Maar het is slechts een illusie. In die studio krijg je wel een beter zicht op zijn bijzondere techniek. Zo snijdt Banksy vooraf zijn patronen uit en neemt ze dan mee naar de straat waar hij ze opvult met de spuitbus. Op deze manier kan hij snel werken, want graffiti is nog altijd illegaal en hij wil natuurlijk niet gepakt worden.

Protestkunstenaar

Bovenal is de mysterieuze Banksy een protestkunstenaar. In de multimediahal met projectieschermen van meer dan 200 vierkante meter wordt je geïntroduceerd in de thema's waartegen hij zich verzet: militarisering, de migratiepolitiek, het consumentisme en de ondeugden van de moderne samenleving. Al doet hij dat met de nodige humor: zo drijft hij de spot met de machthebbers in 'Monkey Parliament' of 'Monkey Queen', een duidelijke verwijzing naar queen Elizabeth, of lacht hij met onze consumptiedrift rond kerst in "Christ with Shopping Bags" of in "Shop till you drop", een vallende shopper met winkelkar op een muur in het Londense Mayfair.

Iconen

Ook zijn iconische Girl with a balloon, die oorspronkelijk in 2004 werd aangebracht op Waterloo Bridge in Londen, is in Brussel van dichtbij te zien in authentieke vorm. Hij gebruikte het later trouwens nog een aantal keer als anti-oorlogsbeeld. En dan zijn er zijn "ratten", de figuren waarmee hij zich identificeert. De rat is het dier dat zich in de ondergrond van de maatschappij bevindt, uit de onderbuik komt. En Banksy zet zich aan de kant van de ondergeschikten, de mensen op de laagste echelons.

Als er nu maar geen papierversnipperaar aan te pas komt..

Banksy, genius or vandal. Vanaf 10 juni op de Grote Markt 5, Brussel. Einddatum: onbekend (want dit is deel van het concept). Info en tickets: https://banksyexpo.com/

Dat Banksy zijn plekken goed weet te kiezen is geen geheim. En dat is deze keer niet anders. In het huis van de Gilde der Boogschutters op de Grote Markt zijn zowat tachtig authentieke werken van de mysterieuze kunstenaar samen gebracht. Want Banksy maakt niet alleen graffiti, hij werkt ook op papier en doek. Deze zijn afkomstig uit privé- collecties en voor het eerst in België te zien. Daarnaast worden foto's van zijn graffiti op openbare plaatsen overal in de wereld muurbreed geprojecteerd, waardoor je de indruk krijgt er ter plaatse naar te kijkenWat weten we over de Banksy? Dat hij een Britse kunstenaar is die werd geboren in 1973 en ergens in de jaren '90 met zijn graffitikunst startte. Maar hij is zoveel meer dan een kunstenaar. Banksy is een hele cultus. Het feit dat hij al dertig jaar onder een pseudoniem werkt en anoniem is gebleven, draagt daar natuurlijk toe bij. Anonimiteit is zijn handelsmerk. Geruchten doen de ronde en af en toe beweert een journalist achter de identiteit te zijn gekomen, maar tot nu toe is hij er in geslaagd om incognito te blijven. Hoewel? Even lijkt hij echt naar de Grote Markt afgezakt. In de tentoonstellingsruimte is zijn studio nagebouwd, en daar zit, een donker figuur met capuchon. Maar het is slechts een illusie. In die studio krijg je wel een beter zicht op zijn bijzondere techniek. Zo snijdt Banksy vooraf zijn patronen uit en neemt ze dan mee naar de straat waar hij ze opvult met de spuitbus. Op deze manier kan hij snel werken, want graffiti is nog altijd illegaal en hij wil natuurlijk niet gepakt worden.Bovenal is de mysterieuze Banksy een protestkunstenaar. In de multimediahal met projectieschermen van meer dan 200 vierkante meter wordt je geïntroduceerd in de thema's waartegen hij zich verzet: militarisering, de migratiepolitiek, het consumentisme en de ondeugden van de moderne samenleving. Al doet hij dat met de nodige humor: zo drijft hij de spot met de machthebbers in 'Monkey Parliament' of 'Monkey Queen', een duidelijke verwijzing naar queen Elizabeth, of lacht hij met onze consumptiedrift rond kerst in "Christ with Shopping Bags" of in "Shop till you drop", een vallende shopper met winkelkar op een muur in het Londense Mayfair.Ook zijn iconische Girl with a balloon, die oorspronkelijk in 2004 werd aangebracht op Waterloo Bridge in Londen, is in Brussel van dichtbij te zien in authentieke vorm. Hij gebruikte het later trouwens nog een aantal keer als anti-oorlogsbeeld. En dan zijn er zijn "ratten", de figuren waarmee hij zich identificeert. De rat is het dier dat zich in de ondergrond van de maatschappij bevindt, uit de onderbuik komt. En Banksy zet zich aan de kant van de ondergeschikten, de mensen op de laagste echelons. Als er nu maar geen papierversnipperaar aan te pas komt..