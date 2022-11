Het Circusfestival 'Sint in de Piste' palmt opnieuw (voor de 28ste keer) de Grote Markt in Sint-Niklaas in! De goedheilig man heeft er immers een vaste gewoonte van gemaakt om zijn verjaardag in de stad die zijn naam draagt al tijdens de laatste twee weekends van november te vieren.

Vliegende, jonglerende, zwevende en balancerende wereldacts (incl. enkele Europese primeurs!) zullen tijdens de laatste twee weekends van november te zien zijn in dit circus met een moderne twist, en dat alles onder het toeziende oog van de Sint en zijn Pieten!

Er is plek voor heel wat interactie en samen met het publiek zingen Sinterklaas en zijn Pieten ook de allerbekendste Sinterklaasliedjes. En er moet ook een mysterie opgelost worden, want de Sint leest blijkbaar zijn brieven niet meer... of is er toch meer aan de hand?

Denis Ilchenko

Vuur, trampolines, paarden, prachtige kostuums, een sprookjesachtige belichting, een groot live circusorkest, een showballet, een goodiebag voor alle kinderen en nog tal van verrassingen zorgen samen voor een totaalbeleving voor het ganse gezin.

Onder de acts zijn er heel wat internationale grootheden met naam en faam: wereldrecordhouders, internationale prijswinnaars, Europese premières ...

Dorios

Enkele hoogtepunten uit de show: 'Sterke man' en veelvuldig Guiness World Record-houder in verschillende disciplines DENIS 'HERCULES' ILCHENKO uit Oekraïne. Een Europese première met het jonge, Spaanse echtpaar STEACY & MIKHAIL, die hun betoverende, maar levensgevaarlijke nieuwe luchtnummer presenteren. Klamme handen van opperste spanning wanneer publieksfavorieten en internationaal felbegeerde, Braziliaanse top-act DIORIOS met hun 5 motoren tegen ongeziene snelheid door de grote metalen Globe Des Doods raast. Gerenommeerd paardentrainer ROBERT STIPKA (Oostenrijk) presenteert de paarden uit het al even befaamde Circus Louis Knie als Europese primeur in een gloednieuw dressuurnummer vol prachtige, gracieuze schoonheid.

Robert Stipka

Praktisch 'Sint in de Piste' op 19, 20, 26 en 27 november 2022 (10u30, 14u en 17u) in de Circustent - Grote Markt - Sint-Niklaas. Show duurt 90min. (zonder pauze) Tickets & info:www.sintindepiste.be Inkom: 15 euro (voorstelling 14u) of 12 euro (voorstellingen 10u30 en 17u), reservatiekosten inbegrepen!

