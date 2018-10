Herfstrecepten: laat de herfst je bord kleuren

Kastanjesoep met chiazaad

(Voor 4 personen)

400 g pompoen, 300 g kastanjes uit blik, zout, peper, muskaatnoot, 20 cl vloeibare room, 1 eetlepel chiazaad.

1. Schil de pompoen en snij hem in blokjes. Laat de kastanjes uitlekken.

2. Doe pompoen en de kastanjes in een kookpot, maar zet 8 kastanjes opzij en voeg water toe tot ze onder staan. Breng aan de kook, dek af en laat 30 minuten verder garen op een zacht vuur.

3. Haal de kookpot van het vuur, voeg peper, zout en een snuifje muskaatnoot toe en mix.

4. Zet een pan op het vuur en laat de rest van de kastanjes, zonder vetstof toe te voegen, goudbruin kleuren.

5. Verdeel de soep over de kommetjes, doe er een scheutje room en de gebakken kastanjes bij en strooi er chiazaad over.

Appels in de oven, met droge vruchten

(Voor 4 personen)

30 g rozijnen, 2 eetlepels bruine rum, 4 Boskoop-appels, 30 g cranberry's, 30 g pecannoten, 30 g pistachenoten, 30 amandelschilfers, 1 afgestreken koffielepel kaneelpoeder, 1 afgestreken koffielepel gemberpoeder, 3 eetlepels acaciahoning, 20 g boter, 20 g poedersuiker.

1. Laat de rozijnen weken in de rum.

2. Was de appels, snij op drie vierde hoogte het hoedje af en hou die hoedjes bij. Verwijder het klokhuis en prik een paar keer in de schil, zodat ze niet barst tijdens het bakken. Zet de onthoofde appels in een ovenschaal. Warm de oven voor op 180°C (stand 6).

3. Laat de rozijnen uitlekken, doe ze in een slakom en meng ze met de andere droge vruchten, de kaneel, de gember en de honing.

4. Vul de appels met deze mengeling en leg er een nootje boter op. Giet wat water in de ovenschaal, voeg de rummarinade toe en zet de appels 30 minuten in de oven. Overgiet de appels tijdens het bakken regelmatig met het vocht uit de ovenschaal.

5. Bestrooi met poedersuiker en dien op.

Brood met kurkuma en amandelen

(Voor 4 personen)

100 g amandelen, 15 g verse gist, 290 ml water op kamertemperatuur, 500 g bloem, 10 g kurkumapoeder, 10 g zout, 60 ml olijfolie.

1. Rooster de amandelen 20 minuten in de oven op 150°.

2. Los de gist op in 10 g lauw water.

3. Doe de bloem, de kurkuma en het zout in de keukenrobot met kneedhaak en start traag met mengen. Voeg de olie, de rest van het water en de opgeloste gist toe.

4. Meng nog 5 minuten op lage snelheid. Voer de snelheid op en laat nog 5 minuten kneden (je kan dit alles ook met de hand doen). Voeg de amandelen toe en kneed nog 2 minuten.

5. Maak een bol met het deeg, dek af met een keukendoek en laat één uur rusten op een warme plek.

6. Leg de bol gerezen deeg op het werkblad en duw er met je vuist de lucht uit. Deel de bol deeg in twee, vorm er twee lange broden mee en leg ze op een met bakpapier bedekte ovenrooster. Dek af en laat nog anderhalf uur rusten.

7. Warm de oven voor op 240°C. Doe water in een recipiënt en zet het onderaan in de oven.

8. Maak een paar inkepingen in de broden en laat ze 15 tot 20 minuten bakken in de oven. Laat ze afkoelen voor je ze proeft.

Cannellonitaart gevuld met puree van pompoen, tomaat en tijm

(Voor 4 personen)

400 g pompoen, 1 sjalot, 1 teentje look, olijfolie, 200 g kerstomaten, zout, peper van de molen, 400 g cannelloni, 40 g geraspte parmesaan, 2 takjes tijm.

1. Schil de pompen en snij in blokjes. Snipper de sjalot fijn, plet de look.

2. Doe de sjalot en de look in een kookpot en laat kleuren in een scheutje olijfolie. Voeg de kerstomaatjes toe die je vooraf in twee hebt gesneden, alsook de pompoenblokjes, peper en zout. Laat 25 minuten garen op een zacht vuur. Mix dit alles wanneer de pompoen voldoende gegaard is.

3. Warm de oven voor op 180°C.

4. Kook de cannelloni 5 minuten in een grote hoeveelheid water met zout. Laat uitlekken, hou even onder koud water en laat opnieuw uitlekken.

5. Schik de cannellonirolletjes verticaal in een ronde springvorm. Doe de puree in een spuitzak en vul er de cannelloni mee. Strooi er de parmezaan en de versnipperde tijm over, overgiet met een scheutje olijfolie en zet 15 minuten in de oven.

6. Verwijder de vorm en dien warm op met een slaatje.