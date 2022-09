Sommige groenten die je nu zaait en plant, kan je deze herfst nog oogsten.

Misschien ben jij, zoals velen, vooral in de lente en de zomer in je moestuin bezig? En vallen er in de herfst op zijn best nog enkel wat pompoenen of kolen te rapen, terwijl met de overige beschikbare grond niets meer gebeurt. Nochtans kan je vanaf half augustus, nog heel wat vochtbestendige groenten zaaien, die je vervolgens de hele herfst lang en zelfs nog later op het jaar kan oogsten: boontjes, (veld)sla, worteltjes, spinazie, radijsjes...

Het enige waar je moet op letten is dat je wintervariëteiten kiest. En dat je materiaal koopt of maakt om je groenten te beschermen tegen de kou die stilaan intreedt. Grosso modo gaat het om dezelfde voorzorgsmaatregelen als wanneer je in het voorjaar vroeg met telen begint, maar slechts weinig moestuinierders denken eraan.

Voorzie bijvoorbeeld mini- kweektunnels van bogen en plasticfolie, die voor een beschermend serre-effect kunnen zorgen. Zelf een kweektunnel maken is makkelijk én goedkoop. Gebruik wel kwaliteitsvolle, uv-bestendige plasticfolie, die je op zonnige dagen kan weghalen om je plantjes lucht te geven.

Wil je toch niet oogsten in de herfst, zaai dan groenbemesters zoals mosterd, wikke of klaver.

Een alternatief zijn kleine, bij voorkeur verplaatsbare tuinkassen in hout, die je kan afdekken met glas of een polycarbonaatplaat. Ideaal om groenten in te zaaien of kleine plantjes uit te planten.

Vroeger maakten moestuinierders gretig gebruik van plantenstolpen in glas (zalig retro!). Vandaag zijn die vervaardigd uit polycarbonaat en uiterst efficiënt om jonge plantjes te beschermen, al is het op zonnige dagen uitkijken voor oververhitting! Voor de pragmatici: een plastic fles waarvan je de bodem afknipt, klaart de klus even goed. Voorspelt de weerman of -vrouw lichte vorst, dan doet je plantjes afdekken met vliesdoek wonderen.

Gebruik je je moestuin toch liever niet in de herfst? Laat de grond na de laatste oogst dan niet braak liggen, maar zaai groenbemesters: mosterd, wikke, klaver..., die na ontbinding de bodem verrijken. Volgend jaar word je beloond met de mooiste groenten!

Met dank aan Jean-Luc Wanzoul, prof. aan de Technische Tuinbouwschool van Gembloux.

