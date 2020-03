Wallonië beschikt over veel meer ongerepte natuur dan het dichtbebouwde Vlaanderen. Onze zuiderburen spelen die troef dit jaar dan ook ten volle uit. Met het thema 'natuur', willen ze Vlaamse toeristen lokken.

"De natuur is een van onze grootste troeven" zegt Frédéric Trauwaen van Toerisme Wallonië. We beschikken over 530 000 hectaren woud, zowat 30 procent van ons grondgebied. Daarnaast zijn er nog 11 000 hectaren natuurreservaten (niet-bewoonde gebieden) en natuurparken. Ze lenen zich tot duurzame activiteiten als fietsen, trekken en wandelen. Wie nog net iets meer wil, kan zich uitleven in de avonturenparken, die in synergie met de natuur gebouwd werden. Ze bevinden zich onder meer in Dinant, Durbuy en bij de Lac de l'Eau d'Heure.

Paddling of wandelen met ezel

Maar hét hoofdthema is "herbronnen in de natuur", weg van onze digitale schermen, vult Morgane Vanderlinden aan. Daar hebben we enkele fantastische locaties en activiteiten voor. Zo kan je gaan Paddlen op het stuwmeer van Nisramont, bij Rochefort. Of in het wild groeiende orchideeën spotten in de Fondry des chiens in Viroinval, een canyon met uitstekende rotspartijen. Ook wandelen met een ezel is een manier van herbronnen. Dat klinkt misschien vreemd, maar stappen op het ritme van het dier, brengt mensen tot rust, klinkt het. Wallonië zet ook in op de trend van het bosbaden en op het beleven van micro-avonturen. Wild kamperen mag niet, maar meer en meer bivakzones liggen middenin het woud waardoor ze makkelijk kunnen gecombineerd worden met een trektocht.

Brugse beurs

Om Vlamingen te informeren, slaat Toerisme Wallonië al voor het achttiende jaar op rij haar tenten op in Vlaanderen. Deze keer is dat in Brugge. Op de beurs "Wallonië Vlaanderen" laten vijftig standhouders je kennis maken hun klassiekers en verborgen parels uit vijf Waalse provincies. Ook vijftien culinaire producenten zijn present, met onder meer hervekaas, worst, paté én Chant d'Eole, een Waalse schuimwijn die geproduceerd wordt in de buurt van Bergen en in 2019 nog de hoofdprijs wegkaapte op een internationaal concours.

Wallonië in Vlaanderen. vrij 20/3 - zo 22/3 op 't Zand Brugge. Gratis. Info: www.wallonieinvlaanderen.be

