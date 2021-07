Tijdens deze zomervakantie vullen elke week zowat 200.000 mensen een PLF-formulier in wanneer ze van een buitenlandse reis terugkeren. Dat blijkt uit cijfers van Saniport, dat de instroom van die formulieren opvolgt, waarover de kranten van Mediahuis dinsdag berichten.

Die 200.000 is een erg laag getal. Een ruwe schatting op basis van gegevens van statistiekbureau Statbel leert dat Belgen deze zomer ruim vier miljoen buitenlandse reizen zullen maken. Met 200.000 PLF-formulieren per week komen we voor de hele zomer aan minder dan twee miljoen. Ruwweg de helft vult het formulier dus niet in.

Vooral mensen die met de auto ­reizen, ontsnappen aan controle. "Dat blijft een pijnpunt. Maar we kunnen natuurlijk niet alle grenzen sluiten en elke auto controleren", zegt ­Karine Moykens van het Inter­federaal Comité Testing & Tracing. De politie heeft wel beloofd om het aantal controles op te voeren.

Hoe werkt het?

Je vult het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) in binnen de 48 uur voor je aankomst in België, ook als je gevaccineerd bent.

Het PLF moet ingevuld worden door:

alle personen die naar België reizen, behalve : wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven en wanneer ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Reis je met het vliegtuig of per boot naar België? Dan moet je altijd het PLF invullen, ook als je minder dan 48 uur in België blijft of in het buitenland was.

Reis je met de trein of bus vanuit een land buiten de EU of Schengenzone? Dan moet je altijd het PLF invullen, ook als je minder dan 48 uur in België blijft of in het buitenland was

Wanneer je de afgelopen 14 dagen in een heel hoog risicoland verbleef, dien je te allen tijde het PLF in te vullen, ongeacht de duur van je verblijf.

Als je jonger bent dan 12 jaar, worden jouw gegevens geregistreerd op het formulier van je ouders.

Je ontvangt een QR-code per e-mail. Deze QR-code is jouw bewijs dat je het hebt ingevuld. Ga je met het vliegtuig of met de boot? Dan toon je deze code bij het instappen.

Die 200.000 is een erg laag getal. Een ruwe schatting op basis van gegevens van statistiekbureau Statbel leert dat Belgen deze zomer ruim vier miljoen buitenlandse reizen zullen maken. Met 200.000 PLF-formulieren per week komen we voor de hele zomer aan minder dan twee miljoen. Ruwweg de helft vult het formulier dus niet in. Vooral mensen die met de auto ­reizen, ontsnappen aan controle. "Dat blijft een pijnpunt. Maar we kunnen natuurlijk niet alle grenzen sluiten en elke auto controleren", zegt ­Karine Moykens van het Inter­federaal Comité Testing & Tracing. De politie heeft wel beloofd om het aantal controles op te voeren.Je vult het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) in binnen de 48 uur voor je aankomst in België, ook als je gevaccineerd bent.Het PLF moet ingevuld worden door:Als je jonger bent dan 12 jaar, worden jouw gegevens geregistreerd op het formulier van je ouders.Je ontvangt een QR-code per e-mail. Deze QR-code is jouw bewijs dat je het hebt ingevuld. Ga je met het vliegtuig of met de boot? Dan toon je deze code bij het instappen.